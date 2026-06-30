Ποιοι καρκίνοι μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα στο δέρμα;

Κνησμός στο δέρμα και καρκίνος: Προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να ελεγχθούν.

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Ποιοι καρκίνοι μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα στο δέρμα;
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Οι περισσότερες περιπτώσεις φαγούρας στο δέρμα δεν προκαλούνται από καρκίνο. Η ξηροδερμία, το έκζεμα, οι αλλεργίες, τα τσιμπήματα εντόμων, οι αντιδράσεις σε φάρμακα, η ηπατική και νεφρική νόσος και τα προβλήματα του θυρεοειδούς είναι πολύ πιο συχνές αιτίες.

Ωστόσο, ο επίμονος κνησμός, ειδικά όταν είναι εκτεταμένος, σοβαρός, ανεξήγητος ή συνδέεται με άλλα συμπτώματα, μπορεί μερικές φορές να σχετίζεται με ορισμένους καρκίνους.

Ποιοι καρκίνοι του αίματος μπορούν να προκαλέσουν φαγούρα στο δέρμα;

Οι καρκίνοι του αίματος είναι μεταξύ εκείνων, που συνδέονται συχνότερα με γενικευμένο κνησμό. Ο κνησμός μπορεί να συμβεί επειδή τα καρκινικά κύτταρα ή τα ανοσοκύτταρα απελευθερώνουν φλεγμονώδεις χημικές ουσίες, που ερεθίζουν τις νευρικές απολήξεις στο δέρμα.

Οι καρκίνοι που μπορεί να προκαλέσουν κνησμό περιλαμβάνουν:

  • Λέμφωμα Hodgkin και Μη-Hodgkin
  • Δερματικό λέμφωμα Τ-κυττάρων
  • Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα Β-κυττάρων
  • Λευχαιμία
  • Αληθής πολυκυτταραιμία
  • Πολλαπλό μυέλωμα

Με το λέμφωμα, ο κνησμός μπορεί να εμφανιστεί μαζί με πρησμένους λεμφαδένες, πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κόπωση ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.

Το δερματικό λέμφωμα Τ-κυττάρων μπορεί επίσης να προκαλέσει επίμονες κηλίδες, που μοιάζουν με εξάνθημα, πλάκες, ξεφλούδισμα του δέρματος ή έντονο κνησμό στο δέρμα, που μπορεί να εκληφθεί εσφαλμένα ως έκζεμα ή ψωρίαση.

Ποιοι καρκίνοι του πεπτικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν κνησμό;

Ορισμένοι καρκίνοι του πεπτικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, όταν εμποδίζουν τη ροή της χολής. Η χολή είναι ένα πεπτικό υγρό, το οποίο παράγεται από το ήπαρ. Εάν ένας όγκος μπλοκάρει τους χοληφόρους αγωγούς, η χολερυθρίνη και οι χολικές ουσίες μπορούν να συσσωρευτούν στο αίμα και το δέρμα, προκαλώντας ίκτερο και κνησμό.

Αυτό μπορεί να συμβεί με καρκίνους σε:

  • Ήπαρ
  • Χοληφόρους οδούς
  • Χοληδόχο κύστη
  • Πάγκρεας

Ο κνησμός που σχετίζεται με την απόφραξη της χολής είναι συχνά εκτεταμένος και μπορεί να συνοδεύεται από:

  • κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος)
  • σκούρα ούρα
  • ωχρά κόπρανα
  • κοιλιακό άλγος
  • απώλεια όρεξης
  • ναυτία
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους

Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να αξιολογούνται άμεσα!

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Μπορεί ο καρκίνος του δέρματος να προκαλεί κνησμό;

Ναι, ορισμένοι καρκίνοι του δέρματος μπορεί να προκαλούν κνησμό, αλλά ο κνησμός από μόνος του δεν είναι το πιο αξιόπιστο σημάδι. Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το πλακώδες καρκίνωμα και το μελάνωμα μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν κνησμό, ευαισθησία, αιμορραγία ή κρούστα στο δέρμα.

Μια κηλίδα στο δέρμα πρέπει να ελεγχθεί εάν:

  • Αλλάζει σε μέγεθος, σχήμα ή χρώμα
  • Φαίνεται διαφορετική από άλλους σπίλους ή σημάδια
  • Έχει ακανόνιστο περίγραμμα ή ανάμεικτα χρώματα
  • Αιμορραγεί, σχηματίζει κρούστα ή δεν επουλώνεται
  • Προκαλεί νέο κνησμό, πόνο ή ευαισθησία
  • Εμφανίζεται ως επίμονη φολιδωτή κηλίδα ή αναπτυσσόμενος όγκος

Το μελάνωμα δεν προκαλεί πάντα κνησμό. Ένας μη κνησμώδης μεταβαλλόμενος σε όψη σπίλος μπορεί να είναι σοβαρός.

Μπορεί ο καρκίνος του μαστού να προκαλέσει φαγούρα στο δέρμα;

Σπάνια, αλλά ναι. Κνησμός μπορεί να εμφανιστεί στον φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού ή νόσο Paget του μαστού, η οποία επηρεάζει την περιοχή της θηλής.

Ζητήστε ιατρική αξιολόγηση εάν ο κνησμός του μαστού ή της θηλής συνοδεύεται από:

  • ερυθρότητα
  • πρήξιμο
  • θερμότητα
  • πάχυνση του δέρματος
  • κρούστα στη θηλή
  • έκκριμα από τη θηλή
  • πόνο στο στήθος
  • νέο όγκο
  • εξάνθημα που δεν βελτιώνεται

Μπορεί ο προχωρημένος καρκίνος να προκαλέσει κνησμό;

Ο μεταστατικός καρκίνος μπορεί να προκαλέσει κνησμό όταν εξαπλώνεται στο ήπαρ ή το δέρμα. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους καρκίνους, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του μαστού, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του μελανώματος και του γαστρεντερικού σωλήνα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κνησμός συνήθως δεν είναι το μόνο σύμπτωμα. Μπορεί να εμφανιστεί με κόπωση, απώλεια βάρους, ίκτερο, πόνο, νέα οζίδια του δέρματος ή επιδείνωση της γενικής υγείας.

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Πότε πρέπει να ελεγχθεί ο κνησμός στο δέρμα;

Ο κνησμός στο δέρμα πρέπει να ελεγχθεί εάν διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες, συνεχίζει να επιστρέφει ή δεν βελτιώνεται με βασική φροντίδα του δέρματος. Η ιατρική συμβουλή είναι ιδιαίτερα σημαντική, εάν ο κνησμός είναι σοβαρός, εκτεταμένος, επιδεινώνεται τη νύχτα ή εμφανίζεται χωρίς σαφές εξάνθημα.

Μην αγνοείτε τον κνησμό που συνοδεύεται από:

  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Πυρετό ή νυχτερινές εφιδρώσεις
  • Πρησμένους λεμφαδένες
  • Κίτρινο δέρμα ή μάτια
  • Σκούρα ούρα ή ωχρά κόπρανα
  • Επίμονη κόπωση
  • Μεταβαλλόμενους σπίλους ή μη επουλώσιμη πληγή
  • Αλλαγές στο δέρμα του μαστού ή της θηλής

Συχνές Ερωτήσεις

Ο κνησμός που σχετίζεται με τον καρκίνο εμφανίζεται συνήθως σε όλο το σώμα;

Μπορεί. Οι καρκίνοι του αίματος και τα προβλήματα ροής της χολής μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένο κνησμό. Ο καρκίνος του δέρματος ή οι αιτίες που σχετίζονται με τον μαστό είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν εντοπισμένο κνησμό σε μία περιοχή.

Μπορεί η κνησμός από καρκίνο να εμφανιστεί χωρίς εξάνθημα;

Ναι. Κάποιες φορές ένας κνησμός που σχετίζεται με καρκίνο εμφανίζεται χωρίς ορατές αλλαγές στο δέρμα. Αλλά πολλές μη καρκινικές παθήσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν κνησμό χωρίς εξάνθημα.

Ποιες εξετάσεις μπορεί να κάνει ένας γιατρός για ανεξήγητο κνησμό;

Ανάλογα με τα συμπτώματα, ένας γιατρός μπορεί να εξετάσει το δέρμα, να ελέγξει τους λεμφαδένες, να ζητήσει εξετάσεις αίματος, εξετάσεις ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, εξετάσεις θυρεοειδούς ή να παραπέμψει για δερματολογική αξιολόγηση και απεικόνιση.

Συμπέρασμα

Η φαγούρα στο δέρμα προκαλείται συνήθως από κοινά, μη καρκινικά προβλήματα. Ωστόσο, αρκετοί καρκίνοι μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν κνησμό, ειδικά καρκίνοι του αίματος, καρκίνοι που εμποδίζουν τη ροή της χολής, ορισμένοι καρκίνοι του δέρματος, σπάνιοι καρκίνοι του μαστού και κάποιες μεταστατικές ασθένειες.

Το βασικό προειδοποιητικό σημάδι είναι η επίμονη φαγούρα. Εάν ο κνησμός είναι ανεξήγητος, σοβαρός, εκτεταμένος ή συνοδεύεται από απώλεια βάρους, νυχτερινές εφιδρώσεις, ίκτερο, πρησμένους λεμφαδένες ή μεταβαλλόμενη δερματική βλάβη, θα πρέπει να αξιολογηθεί ιατρικά.

Πηγές:
clevelandclinic.org
cancerresearchuk.org (1)
aad.org (1)
aad.org (2)
cancerresearchuk.org (2)
mayoclinic.org

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