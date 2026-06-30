Ζωή κατά πάντων στη Βουλή: «Σκυφτοί» οι βουλευτές της ΝΔ, «βολές» στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Snapshot Η Βουλή συζητά την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις υποθέσεις σχετικές με τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πολιτική δίωξη και αντίποινα, ενώ αμφισβήτησε την απαρτία και τη σύνθεση της συνεδρίασης.

Η συζήτηση περιλάμβανε έντονες αλληλοκατηγορίες μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και βουλευτών της ΝΔ.

Το ΚΚΕ και το κόμμα Νίκη ανακοίνωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της άρσης ασυλίας, θεωρώντας τις μηνύσεις πολιτικές.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αλληλογραφία με τον πρόεδρο της Βουλής σχετικά με την ημερομηνία της συνεδρίασης και κατήγγειλε πολιτική σύνδεση της αστυνομικού που την μήνυσε με τη ΝΔ. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα έντασης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τα αιτήματα αφορούν υποθέσεις που σχετίζονται με την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα. Το πρώτο αίτημα έγινε από δικαστική υπάλληλο των δικαστηρίων της Λάρισας σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος. Το δεύτερο αίτημα έγινε από αστυνομικό και αφορά παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού. Η τρίτη δικογραφία σχηματίσθηκε πάλι από έκθεση ένορκης εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης, αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «Γαιόπολις».

Πρώτο αίτημα

Μιλώντας για το πρώτο αίτημα, η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η συνεδρίαση διεξάγεται χωρίς απαρτία, ενώ στηλίτευσε την παρουσία των κ.κ. Βορίδη, Υψηλάντη και Γεωργαντά, σημειώνοντας ότι έχουν ευθεία σύγκρουση συμφερόντων, ενώ αποκάλεσε περιπαικτικά την Μαρία Συρεγγέλλα, «Σεμερτζίδου».

Κατήγγειλε επίσης το γεγονός ότι καλείται να απολογηθεί στη Βουλή την ημέρα που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στη Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «αντίποινα» κατά της ίδιας και του Πάνου Ρούτσι, τη δικογραφία που κατατέθηκε εναντίον της.

Την πρώτη παρέμβαση της κ. Κωνσταντοπούλου ακολούθησε παρέμβαση επί προσωπικού του βουλευτή της ΝΔ κ. Υψηλάντη, ο οποίος αντέδρασε έντονα για την αναφορά της στο πρόσωπό του, όπου είχε καταγγείλει ότι η ίδια τραμπουκίστηκε λεκτικά και σωματικά από τον βουλευτή. «Δεν έχετε ούτε το ηθικό, ούτε το πολιτικό ανάστημα να με κατηγορήσετε», τόνισε ο κ. Υψηλάντης. Τον λόγο έλαβε επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος έκανε λόγο για απονομιμοποιημένη συνεδρίαση, και ανέδειξε το γεγονός ότι ο υπ. Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε προαναγγείλει τις μηνύσεις εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου πριν καν αυτές κατατεθούν. Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο και για πολιτική δίωξη της προέδρου του κόμματός του.

Δεύτερο αίτημα

Μιλώντας για το δεύτερο αίτημα, η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι είναι ενδιαφέρον το ότι η διαδικασία γίνεται με ξεχωριστές εισηγήσεις για κάθε δικογραφία, κάτι που είχε ζητήσει να γίνει και στην αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας, κάτι που όπως είπε δεν είχε γίνει γνωστό.

Η παρέμβασή της όμως, σε μεγάλο μέρος κυριαρχήθηκε από μια σκληρή επίθεσή της στον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος της τράβηξε την προσοχή από την αρχή της ομιλίας της.

«Οι άνθρωποι που τα υπολείμματα των ανθρώπων τους τα αντιμετωπίσατε σαν σκουπίδια, δε γελάνε. Και είπατε και μια χυδαία φράση για αυτά. Θα έπρεπε να υποκλίνεστε και όχι να κάνετε πλάκα και να φωνάζετε "ε, εμένα δε με ανέφερες". Και εσείς και ο Βορίδης και ο Μητσοτάκης, κάνετε πλάκα».

Παράλληλα τόνισε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «δεν έχει τα μούτρα και την τσίπα» να εμφανιστεί στην επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. «Είναι τα ύστερα των ημερών της διαπλοκής σας», τόνισε.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος εγκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ να λάβουν τον λόγο και να εξηγήσουν γιατί δεν λαμβάνουν τον λόγο ώστε να υποστηρίξουν τη θέση τους ότι πρέπει να αρθεί η ασυλία της κ. Κωνσταντοπούλου. Αποκάλεσε μάλιστα τους βουλευτές της ΝΔ «σκυφτούς». Το «γάντι» σήκωσε ο Βασίλης Υψηλάντης, ο οποίος εγκάλεσε την κ. Κωνσταντοπούλου για μηνύσεις που έχει δεχτεί και από άλλα πρόσωπα, όπως η πρώην υποψήφια με την Πλεύση, κ. Δάλλα.

Τον λόγο έλαβε επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, σχολιάζοντας ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει καταγγελθεί για τη δραστηριότητά της ως δικηγόρου και όχι ως προέδρου κόμματος, και τονίζοντας ότι δεν αποτελεί πολιτική δίωξη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, σχολίασε ότι το κόμμα του δεν είναι καιροσκοπικό, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΚΚΕ ψηφίζει «κατά» επειδή κρίνει πως οι μηνύσεις αφορούν πολιτική δράση πολιτικών χώρων. Τον λόγο έλαβε και ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Γιώργος Ρούντας, σχολιάζοντας ότι το κόμμα του δεν εγκρίνει την προσπάθεια εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων και σε αυτό το πλαίσιο θα ψηφίσει «κατά» και στις τρεις περιπτώσεις.

Κωνσταντοπούλου κατά Κακλαμάνη

Λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατέθεσε στα πρακτικά αλληλογραφία της με τον Νικήτα Κακλαμάνη, στο οποίο η ίδια ζητά η συνεδρίαση να γίνει την Πέμπτη προκειμένου να παραστεί στη δίκη των Τεμπών, με τον πρόεδρο της Βουλής να της απαντά ότι θα πρέπει να επανεξετάσει το αν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα τα κοινοβουλευτικά και επαγγελματικά της καθήκοντα.

Παράλληλα κατήγγειλε ότι η αστυνομικός που τη μήνυσε ήταν η Νούλα Φανή, η οποία ήταν υποψήφια με συνδυασμό της ΝΔ στη Λάρισα. Μάλιστα όπως είπε, η επικεφαλής του συνδυασμού είναι τώρα η πρωτη επιλαχούσα βουλευτής της ΝΔ στην περιφέρεια Λάρισας. «Την έφεραν από την τροχαία αυτοκινητοδρόμων για να με εμποδίσει να μπω στο δικαστήριο ως συνήγορος. Τη βιντεοσκόπησα γιατί παραβίασε το καθήκον της και είναι στέλεχός της», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Η αντίδραση Κακλαμάνη

Στην αίθουσα κοινοβουλευτικών συντακτών προσήλθε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, λίγα λεπτά μετά που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε στη Βουλή ότι ο Πρόεδρος της πρότεινε να επανεξετάσει τον ρόλο της ως δικηγόρου, εάν η επαγγελματική της δραστηριότητα δεν της επιτρέπει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι η πρώτη φορά που κατατέθηκε προφορικό αίτημα για την αναβολή της σημερινής συζήτησης ήταν μετά τις 23:00 το βράδυ της Κυριακής, όταν του τηλεφώνησε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και την επιστολή που έστειλε στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στην οποία καταγράφει όλο το ιστορικό των προηγούμενων αναβολών συζητήσεων.

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