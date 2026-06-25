Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη από το κλειστό κύκλωμα της Βουλής, ο προεδρεύων της επιτροπής και δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς δέχθηκε σφοδρή κριτική από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας

Μάκης Πολλάτος

Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Στη συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Γιώργο Γεωργαντά ότι έδινε στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο Γιώργος Γεωργαντάς αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν ισχύουν τα όσα του αποδίδει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
  • Η αντιπαράθεση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, και σημειώθηκε ένταση όταν η Κωνσταντοπούλου ανέφερε συγκεκριμένα μηνύματα που φέρεται να έστειλε ο Γεωργαντάς.
  • Η αναμέτρηση αυτή προηγήθηκε της συζήτησης και ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής στις 30 Ιουνίου.
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Μία αποκαλυπτική πολιτική κόντρα για όσα αναμένεται να ειπωθούν την προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής επί του αιτήματος άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής.

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη από το κλειστό κύκλωμα της Βουλής, ο προεδρεύων της επιτροπής και δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς δέχθηκε σφοδρή κριτική από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Εσείς δεν ήσασταν αυτός που έπαιρνε τηλέφωνο στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης δίνοντας στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;» ακούστηκε να λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον κ. Γεωργαντά. Προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του, όπως μεταφέρουν αυτήκοες μάρτυρες, ο βουλευτής Κιλκίς της ΝΔ και β' αντιπρόεδρος της Βουλής απάντησε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι κάνει λάθος, επισημαίνοντας ότι δεν ισχύουν οι κατηγορίες που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ελάτε τώρα κ. Γεωργαντά, εδώ έχω τα μηνύματα που στείλατε σε μένα και τον κ. Καζαμία» συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βάζοντας φωτιά στη συζήτηση.

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