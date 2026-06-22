Βουλή: Άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση, για άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν αναφοράς δικαστικής γραμματέως στη δίκη για τα Τέμπη και ένορκης εξέτασης τεσσάρων αστυνομικών

Newsbomb

Βουλή: Άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας
President Donald Trump sits in his limousine, known as The Beast, after arriving on Marine One at Joint Base Andrews, Md., Sunday, June 21, 2026, following a trip to Camp David. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, επέλεξε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει προς την ολομέλεια, υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τρεις εγκλήσεις που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή και αφορούν ενέργειές της ως συνηγόρου στη δίκη των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «υπέρ» της άρσης ασυλίας και για τα τρία αιτήματα, τάχθηκαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Καταψήφισε το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραβρέθηκε στην συνεδρίαση. Μετά τη λήξη της, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, έκανε λόγο για κατασκευασμένες δικογραφίες, υποστήριξε ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη και για μία ξεκάθαρη προσπάθεια της ΝΔ να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών και να ποινικοποιήσει τη δράση όσων κάνουν αποκαλύψεις, ενώ κατήγγειλε και κακοποιητικές συμπεριφορές.

Η πρώτη δικογραφία κατά της κ. Κωνσταντοπούλου σχηματίστηκε μετά από αναφορά που υπέβαλε στις 20/3/2026, δικαστική γραμματέας της Λάρισας για τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019 περί προσωπικών δεδομένων, της παράβασης του άρθρου 370 Α παρ. 2 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δικογραφία σχηματίσθηκε μετά από έκθεση ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, αστυνομικού της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η τρίτη δικογραφία σχηματίσθηκε πάλι από έκθεση ένορκης εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης, αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1η Απριλίου 2026, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών και αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.

Πηγή: ΑΠΕ

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