Δίκη Τέμπη: Βίντεο από Κωνσταντοπούλου -«Τι σας τάξανε; Τόσο πούλημα; Δεν ντρέπεστε;»

Βίντεο από τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου στη δίκη των Τεμπών ανάρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από τη δικαστική αίθουσα.

Εν εξάλλω η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε προς την πρόεδρο της Έδρας της δίκης των Τεμπών και τον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων Θεόδωρο Μαντά: «Με εμποδίζετε κυρία πρόεδρε; Τι είναι αυτό ακριβώς; Δεν μιλάτε Θοδωρή (σ.σ.: Μαντά).

Τι σας τάξανε; Έλεος; Τι σας δώσανε; Τι πήρατε; Τόσο πούλημα; Θέλω να πάω στην εντολέα μου δεν ντρέπεστε;»

Από το βάθος ακούγονταν φωνές που έλεγαν «Μήπως να μας πείτε και την απόφαση να τελειώσουμε να μην ερχόμαστε. Τι μας κοροϊδεύετε πια;»

«Προκαλείτε την ένταση» φώναζαν οι δικηγόροι.

Η μητέρα του Ντένις Ρούτσι προσπαθούσε να περάσει και να πάει στα έδρανα και οι αστυνομικοί είχαν στήσει φραγμό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και νέα εστία έντασης.


Στην ανάρτησή της, αναφέρει χαρακηριστικά: «Αφιερωμένο στην Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, που σίγησε απέναντι στα έκτροπα που συνέβησαν στην δικαστική αίθουσα την Τετάρτη 1/4 στη δίκη των Τεμπών.

Σε αυτό το βίντεο, συνέχεια του 1ου, ακούτε εμένα να συνεχίζω να διαμαρτύρομαι, πιο έντονα πλέον, ενώ ο αστυνομικός κλοιός συνεχίζει να με εμποδίζει να περάσω μπροστά από την έδρα και να κατευθυνθώ προς την Μιρέλα Ρούτσι, την εντολέα μου, που και εκείνην συνεχίζουν να την εμποδίζουν να έρθει προς εμένα. Λέω καθαρά: «Με εμποδίζετε! Κυρία Πρόεδρε, τι είναι αυτό ακριβώς;»

Αυτή η παρεμπόδιση συνηγόρου αποτελεί βαρύτατη παραβίαση της νομιμότητας, κι όμως τόσο η Έδρα του Δικαστηρίου όσο και η Ολομέλεια Των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων παραμένουν σιωπηρές.

Ακούγεται ο συνάδελφος Θοδωρής Μαντάς, που εκπροσωπεί την Ολομέλεια, να λέει «Είναι σε δύσκολη θέση η Ολομέλεια» και εγώ του απαντώ «Σε δύσκολη θέση είναι; Βγείτε απ' την δύσκολη θέση, Θοδωρή! Τι σας τάξανε; Τι σας τάξανε; Έλεος! Δεν ντρέπεστε! Να μη μιλάτε; Να μη μιλάτε όταν γίνεται αυτό; Τι πήρατε; Τι σας τάξανε; Τόσο πούλημα!», αναφερόμενη στη συνάντηση των Προέδρων με τον Φλωρίδη στις 26/3, εν όψει της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Α.Κουτσόλαμπρος είχε ζητήσει από τον Θοδωρή Μαντά να μην κάνει φασαρία για τη δίκη των Τεμπών, όπως ο τελευταίος μου είχε πει.

Στην πρώτη δικάσιμο ο Θοδωρής Μαντάς ήταν μαχητικός όπως όφειλε να είναι απέναντι στις παραβιάσεις δικαιωμάτων και δήλωσε ότι θα απείχαμε και ότι θα εισηγείτο αποχή, για να εισπράξει την μήνη και τη δυσαρέσκεια των Προέδρων, που του είπαν ότι…υπερέβη την εντολή του.

Ακούγομαι να λέω ξανά ότι θέλω να πάω στην εντολέα μου, ακούγεται η Μαρία Καρυστιανού να διαμαρτύρεται έντονα στην έδρα, ακούγεται δειλά ο Θ. Μαντάς να λέει προς την έδρα «Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί να παρεμποδίζεται όμως η συνάδελφος. Σε αυτό τουλάχιστον κάντε μια μετατόπιση».

Ακούγεται άλλος συνάδελφος απευθυνόμενος στην έδρα να λέει «Κυρία Πρόεδρε, προκαλείτε την ένταση! Προκαλείτε ένταση!» Και άλλος να λέει «Η έδρα προκαλεί την ένταση!»

Η έδρα αποσύρεται, βουβή.

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να εμποδίζουν τη Μιρέλα Ρούτσι και εμένα.

Τα συμπεράσματα για κάθε δημοκράτη πολίτη, κάθε μαχόμενο άνθρωπο, αναπόδραστα.

Την στάση των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων την κατήγγειλα την ίδια μέρα».

