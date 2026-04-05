Τέμπη: Δικαστική μάχη με φόντο καταγγελίες για βία και αιτήματα για κάμερες - Ξεσπούν οι συγγενείς

Η δεύτερη ημέρα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, δικονομικές ενστάσεις και τη συναισθηματική φόρτιση των συγγενών των 57 θυμάτων. Η συνεδρίαση, η οποία φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λόγω του μεγάλου αριθμού των διαδίκων, ολοκληρώθηκε, με το δικαστήριο να ανανεώνει το ραντεβού του για αύριο, Μεγάλη Δευτέρα.

Το χρονικό της έντασης και η αστυνομική παρουσία

Από νωρίς το πρωί, το κλίμα εντός της αίθουσας ήταν τεταμένο. Η διαδικασία νομιμοποίησης των συνηγόρων υπεράσπισης συνάντησε συνεχή εμπόδια, ενώ η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων ανάμεσα στους δικηγόρους και τους συγγενείς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η συνήγορος οικογενειών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε τη χωροταξική διάταξη και την «ασφυκτική» παρουσία της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες για αστυνομική βία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι κραυγές για δικαιοσύνη και το κατηγορητήριο

Συγκλονιστική ήταν η παρουσία των συγγενών, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για το περιορισμένο —κατά την άποψή τους— κατηγορητήριο. «Τα σκότωσαν τα παιδιά μας. Θέλω μια δίκαιη δίκη», δήλωσε η κ. Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα θύματος, αποτυπώνοντας το αίτημα των οικογενειών να αποδοθούν ευθύνες και σε πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στους συνολικά 36 κατηγορούμενους (στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train και Υπουργείου Μεταφορών).

Αιτήματα για δημοσιότητα και οπτικοακουστική κάλυψη

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου για πλήρη τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση της δίκης. Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιότητα διασφαλίζεται από τους παρόντες δημοσιογράφους. Ωστόσο, το δικαστήριο:

Έκανε δεκτή τη μαγνητοφώνηση της δίκης για την τήρηση των πρακτικών.

Επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για την οπτικοακουστική κάλυψη αφού ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των δικηγόρων.

Το νομικό πλαίσιο

Οι 36 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς σε βαθμό κακουργήματος, η οποία οδήγησε σε θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων και βαριές σωματικές βλάβες. Παράλληλα, βαρύνονται με πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος.

