Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» Λάρισας

Δέκα ημέρες μετά την έντονη έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επανέρχεται στη συνεδρίασή του το πρωί της Τετάρτης, στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» στη Λάρισα. Η δίκη συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της.

Η αστυνομία έχει αναλάβει να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της δίκης, με την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν διμοιρίες υποστήριξης και ομάδες αποκατάστασης της τάξης, ενώ αστυνομικοί θα βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, προσαρμόζοντας τον αριθμό τους ανάλογα με τις ανάγκες της διαδικασίας.

Επιπλέον, στην περιοχή γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» θα περιπολούν αστυνομικοί της Ασφάλειας, ενώ η Τροχαία θα ρυθμίζει την κυκλοφορία, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη πρόσβαση και αποχώρηση των συμμετεχόντων. Στη συνολική αστυνόμευση συμμετέχουν επίσης ομάδες της ΟΠΚΕ, που ενισχύουν την επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής.

