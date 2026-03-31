Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στον πρόεδρο δικαστών κι εισαγγελέων: «Ντροπή για ένα κράτος δικαίου»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε μέσω facebook, η Μαρία Καρυστιανού κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρήστου Σεβαστίδη.

Όπως αναφέρει, η τοποθέτηση του κ. Σεβαστίδη «δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική παρέκκλιση», αλλά συνιστά «κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης». Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι όταν ένας κορυφαίος θεσμικός παράγοντας «εγκαταλείπει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία» και τάσσεται δημόσια υπέρ του κυβερνητικού αφηγήματος, τότε «η Δικαιοσύνη δεν ασθενεί απλώς, αλλά αυτοκτονεί».

Η ίδια κάνει λόγο για «ντροπή για ένα κράτος δικαίου», καταγγέλλοντας ότι δικαστικοί λειτουργοί προβαίνουν σε πολιτικές δηλώσεις, παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς δίκες και σιωπούν απέναντι –όπως σημειώνει– σε παραβιάσεις δικαιωμάτων και «θεσμικά έκτροπα» που σχετίζονται με τη δικογραφία της τραγωδίας στα Τέμπη.

Παράλληλα, η κ. Καρυστιανού χαρακτηρίζει τη στάση αυτή ως «στήριξη στην κυβερνητική γραμμή» και κάνει λόγο για «συνενοχή στη συγκάλυψη», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση «κατακρεουργείται».

Στην ανάρτησή της επιτίθεται ευθέως και στο ευρύτερο σύστημα, εκτιμώντας ότι είτε επιδεικνύει «ακραία αλαζονεία», θεωρώντας πως δεν θα λογοδοτήσει, είτε έχει χάσει την ψυχραιμία του.

Κλείνοντας, τονίζει πως εξακολουθεί να στηρίζει «εκείνους τους δικαστές και δικηγόρους που τιμούν τον όρκο τους», επισημαίνοντας ότι «είναι η στιγμή της ευθύνης» για τη Δικαιοσύνη. «Το δίκαιο δεν είναι λέξη, αλλά αξία που κατακτάται με πράξεις», καταλήγει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη οδυνηρή επιβεβαίωση.

Η τοποθέτηση του κ. Σεβαστίδη δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική παρέκκλιση· είναι μια κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης που έχει καθήκον να υπηρετεί.

Όταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εγκαταλείπει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία, που οφείλει να επιδεικνύει και επιλέγει δημόσια να στηρίζει το κυβερνητικό αφήγημα, τότε η Δικαιοσύνη στην πατρίδα μας δεν ασθενεί απλώς, αυτοκτονεί.

Πόση ΝΤΡΟΠΗ για ένα «Κράτος Δικαίου», κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί να προβαίνουν σε πολιτικές δηλώσεις, να παρεμβαίνουν σε εκκρεμή δίκη, να διασύρουν, να συκοφαντούν και να σιωπούν προκλητικά μπροστά στα καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και στα θεσμικά έκτροπα της ποινικής δικογραφίας των Τεμπών, που αμαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας.

Αυτή η στήριξη στην κυβερνητική γραμμή και στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, που διορίζεται από την κυβέρνηση, την ώρα που η δικογραφία των Τεμπών κατακρεουργείται, δεν είναι απλώς κατακριτέα. Είναι συνενοχή στη συγκάλυψη.

Φαίνεται πως το σύστημα για ακόμη μια φορά, είτε επιδεικνύει την άκρατη αλαζονεία του, θεωρώντας πως δεν θα λογοδοτήσει ποτέ, είτε έχει χάσει πλήρως την ψυχραιμία του.

Εμείς, όμως συνεχίζουμε να κοιτάμε στα μάτια εκείνους τους δικαστές και δικηγόρους που τιμούν τον όρκο τους. Εκείνους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που αρνούνται να γίνουν μέρος αυτού του απόλυτου εκφυλισμού.

Τώρα είναι η στιγμή της ευθύνης. Τώρα θα φανεί ποιοι τιμούν το λειτούργημά τους και ποιοι επέλεξαν να γίνουν η μελανή σκιά της εξουσίας.

Το δίκαιο δεν είναι μια λέξη σε άχαρες, καθοδηγούμενες και υποκριτικές τοποθετήσεις· είναι μία πολύτιμη αξία που κατακτάμε μόνο με τις πράξεις μας.

Διαβάστε επίσης