Τέμπη – Καρυστιανού: «Θα ήταν καλύτερο η δίκη να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα»
Τι ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Θα ήταν καλύτερο η δίκη να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε η ποινική διαδικασία για το δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.
Καρυστιανού:«Παρατύπως μας ζήτησαν να φύγουμε από την αίθουσα»
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, και σχολιάζοντας την απόφαση να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες από την αίθουσα, σημείωσε: «Από την πλευρά μας δεν έγινε αίτημα (σ.σ. για δημόσια δίκη), αλλά έκαναν αίτημα οι δημοσιογράφοι και έγινε δεκτό. Παρατύπως μας ζήτησαν να φύγουμε από την αίθουσα».
Η ίδια τόνισε πως «έχουμε πολλές ηχηρές απουσίες από το εδώλιο» και στη συνέχεια αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των βίντεο που δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχία, για τα οποία διεξάγεται παράλληλη δίκη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
