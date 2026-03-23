Τέμπη – Καρυστιανού: «Θα ήταν καλύτερο η δίκη να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα»

«Θα ήταν καλύτερο η δίκη να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε η ποινική διαδικασία για το δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Καρυστιανού:«Παρατύπως μας ζήτησαν να φύγουμε από την αίθουσα»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, και σχολιάζοντας την απόφαση να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες από την αίθουσα, σημείωσε: «Από την πλευρά μας δεν έγινε αίτημα (σ.σ. για δημόσια δίκη), αλλά έκαναν αίτημα οι δημοσιογράφοι και έγινε δεκτό. Παρατύπως μας ζήτησαν να φύγουμε από την αίθουσα».

Η ίδια τόνισε πως «έχουμε πολλές ηχηρές απουσίες από το εδώλιο» και στη συνέχεια αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των βίντεο που δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχία, για τα οποία διεξάγεται παράλληλη δίκη.