Ξαναρχίζει αύριο η δίκη για τα Τέμπη - 100 θέσεις προστέθηκαν στην αίθουσα - Ισχυρή αστυνόμευση

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα.
  • Η δίκη αφορά 36 κατηγορούμενους, περίπου 250 δικηγόρους, 138 δικαστικούς λειτουργούς και 17 δημοσιογράφους.
  • Απαιτείται επαρκής χώρος για την έδρα με θέσεις για έως και 10 δικαστές στην κύρια αίθουσα.
  • Οι εργασίες επικεντρώνονται στην αύξηση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υποδομών του χώρου «Γαιόπολις».
  • Στόχος είναι να ξεπεραστούν οι δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης.
Snapshot powered by AI

Σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση στον χώρο του «Γαιόπολις» στις 23 Μαρτίου.

ΤΕΜΠΗ ΔΙΚΗ

Στόχος είναι να ξεπεραστούν οι δυσλειτουργίες της πρεμιέρας, καθώς η διαδικασία αφορά μια ιδιαίτερα πολυπρόσωπη υπόθεση με 36 κατηγορούμενους, περίπου 250 δικηγόρους, 138 δικαστικούς λειτουργούς 21 διαπιστευμένους δτο υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιογράφους και ακόμη 25 με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, ενώ απαιτείται και επαρκής χώρος για την έδρα με θέσεις για έως και 10 δικαστές στην κύρια αίθουσα.

Στην αίθουσα τοποθετήθηκαν περίπου 100 επιπλέον καθίσματα, ενώ το τελευταίο 24ωρο συνεργεία του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) προχώρησαν σε τεχνικές παρεμβάσεις, αφαιρώντας διαχωριστικά γυψοσανίδας και επεκτείνοντας τον χώρο, κυρίως προς την πλευρά του διαδρόμου, προκειμένου να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα.

ΤΕΜΠΗ

Για την καλύτερη οργάνωση της δίκης και την τήρηση της τάξης, η Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, Γεωργία Στεφανίδου, εξέδωσε ειδική Διάταξη, που καθορίζει τη διαδικασία εισόδου και καταγραφής όλων των διαδίκων, των δικηγόρων, των υποστηρικτών της κατηγορίας και των δημοσιογράφων. Στόχος είναι η διασφάλιση ενός κλίματος σεβασμού στη δίκαιη δίκη, η ομαλή ροή της διαδικασίας και η προστασία όλων των παρευρισκόμενων, με καθορισμένες εισόδους, ειδικά διαμορφωμένες θέσεις και αυστηρούς ελέγχους ταυτοτήτων.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση, οι δικηγόροι εισέρχονται πρώτοι μέσω ειδικής εισόδου, οι κατηγορούμενοι και οι λοιποί διάδικοι από ξεχωριστές εισόδους, ενώ οι πρώτοι εκατό υποστηρικτές της κατηγορίας οδηγούνται στην κύρια αίθουσα και οι υπόλοιποι στην κάτω αίθουσα με παρακολούθηση μέσω οθονών. Παράλληλα, προβλέπεται αυστηρός έλεγχος για τους δημοσιογράφους, απαγορεύεται οποιαδήποτε φωτογράφηση ή ηχογράφηση, και διασφαλίζεται ότι οι θέσεις των κατηγορουμένων που δεν παρίστανται παραμένουν κενές, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της δίκης.

Διαβάστε εδώ τη διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας

Η αστυνομία έχει αναλάβει να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της δίκης, με την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν διμοιρίες υποστήριξης και ομάδες αποκατάστασης της τάξης, ενώ αστυνομικοί θα βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, προσαρμόζοντας τον αριθμό τους ανάλογα με τις ανάγκες της διαδικασίας.

Επιπλέον, στην περιοχή γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» θα περιπολούν αστυνομικοί της Ασφάλειας, ενώ η Τροχαία θα ρυθμίζει την κυκλοφορία, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη πρόσβαση και αποχώρηση των συμμετεχόντων. Στη συνολική αστυνόμευση συμμετέχουν επίσης ομάδες της ΟΠΚΕ, που ενισχύουν την επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής.

katopsi.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
