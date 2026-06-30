ΣΥΡΙΖΑ: «Στροφή» Φάμελλου στο Εκτελεστικό Γραφείο - Στις 11 Ιουλίου η νέα ΚΕ

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος προτείνει προοδευτικό διάλογο και προετοιμασία για τη ΔΕΘ μετά την απόρριψη συνεργασιών από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλλει τη λειτουργία του και επιδιώκει να εκφράσει λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές.

Η απόφαση της 6ης Ιουνίου στήριξε την πρωτοβουλία Τσίπρα και τόνισε την ανάγκη ευρείας προοδευτικής σύγκλισης, παρά την άρνηση της ΕΛΑΣ.

Η νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει στις 11 Ιουλίου, παρά την κριτική και αμφισβήτηση από την εσωκομματική αντιπολίτευση.

Ο Φάμελλος δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό σχέδιο και επιμένει στην ανάγκη ενότητας και πολιτικής αλλαγής για την Αριστερά. Snapshot powered by AI

Πολιτική στροφή επιχειρεί ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη ρητή άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασιών, όπως άλλωστε προκύπτει από την εισήγησή του στην πρώτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος.

Στην εισήγησή του, ο κ. Φάμελλος σχολίασε ότι «η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη και απλή και οι απαιτήσεις πρωτόγνωρες», και τόνισε ότι στις βασικές του προτεραιότητες είναι «ο προοδευτικός διάλογος με στόχο την έκφρασή του στις επόμενες εκλογές και η προετοιμασία μας για τη ΔΕΘ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές», ξεκαθάρισε, απαντώντας ουσιαστικά στην κριτική που του έχει ασκηθεί ότι δεν οδηγεί το κόμμα σε εκλογική μάχη.

Επί της ουσίας των ζητημάτων που απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίστηκε ότι «η απόφασή μας στις 6 Ιουνίου στήριξε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα σημείωνε την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλισης, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη.

»Mέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών κα σύγκλισης από την πλευρά της ΕΛΑΣ.

»Από τη μεριά μας επιμένουμε ότι μόνο η ενότητα και η σύγκλιση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων μπορεί να προσθέσει και να πολλαπλασιάσει τη δυναμική της προοδευτικής απάντησης, σε ένα χώρο όπου πράγματι η ΕΛΑΣ έχει προκαλέσει μία τεκτονική αλλαγή».

Κριτική στην εσωκομματική αντιπολίτευση

Ο κ. Φάμελλος ενημέρωσε ότι η νέα συνεδρίαση της ΚΕ που προκάλεσαν τα 72 μέλη της, θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Ωστόσο σχολίασε ότι τα στελέχη που ζήτησαν τη συνεδρίαση «εδώ και 3 εβδομάδες, από την πρώτη ημέρα της απόφασης της ΚΕ την αμφισβήτησαν δημόσια και τη ναρκοθέτησαν». «Ζητούσαν ΚΕ για να αλλάξει η απόφαση της ΚΕ, παρότι μειοψήφισαν οι προτάσεις τους, προσβάλλοντας την εκφρασμένη δημοκρατικά βούληση της ΚΕ αλλά και την προσδοκία και βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος. Το ξαναλέω, δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, τροφοδοτώντας την φθορά του κόμματος. Αυτή η επιλογή αμφισβητεί τους δημοκρατικούς καταστατικούς κανόνες και την ανάγκη του κόσμου της Αριστεράς να υπάρχει ενότητα και πολιτική αλλαγή», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

«Δεν έχω προσωπικό σχέδιο, ούτε με επηρεάζουν οι προσωπικές επιθέσεις. Αλλά ανέλαβα μία δέσμευση με μία στρατηγική για το μέλλον. Και θα συνεχίσω να το κάνω, παρότι τα περιθώρια στενεύουν. Γιατί εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της Αριστεράς: "Μην μας οδηγείτε στο διχασμό". Αυτό υπηρετούμε, σε αυτή την ανάγκη πρέπει να δίνουν απαντήσεις όλες οι πρωτοβουλίες μας», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Σημειώνεται ότι στο Εκτελεστικό Γραφείο σύμφωνα με το Καταστατικό συμμετέχουν:

Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος

Η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά

Ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός

Ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης

και η υπεύθυνη του Οργανωτικού Γραφείου, Ελένη Συμεωνίδου

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