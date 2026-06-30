Αντίδραση Κακλαμάνη για την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στην αίθουσα κοινοβουλευτικών συντακτών προσήλθε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, λίγα λεπτά μετά που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε στη Βουλή ότι ο Πρόεδρος της πρότεινε να επανεξετάσει τον ρόλο της ως δικηγόρου, εάν η επαγγελματική της δραστηριότητα δεν της επιτρέπει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι η πρώτη φορά που κατατέθηκε προφορικό αίτημα για την αναβολή της σημερινής συζήτησης ήταν μετά τις 23:00 το βράδυ της Κυριακής, όταν του τηλεφώνησε η κ. Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και την επιστολή που έστειλε στην κ. Κωνσταντοπούλου και στην οποία καταγράφει όλο το ιστορικό των προηγούμενων αναβολών συζητήσεων.

Άρση ασυλίας... «επι τρία» για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 173 ψήφους υπέρ

Με 173 ψήφους υπέρ, έγιναν δεκτά τα τρία αιτήματα για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις δικογραφίες που αφορούν τη δραστηριότητά της στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα.



Συγκεκριμένα, και για τις τρεις υποθέσεις, το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο.



Ψήφισαν συνολικά 236. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 173, κατά ψήφισαν 36, ενώ παρών ψήφισαν 27. Σημειώνεται ότι 114 από τους βουλευτές ψήφισαν επιστολικά, κάτι που ζήτησε να αναφερθεί ρητά η κ. Κωνσταντοπούλου.



Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο αίτημα έγινε από δικαστική υπάλληλο των δικαστηρίων της Λάρισας σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος. Το δεύτερο αίτημα έγινε από αστυνομικό και αφορά παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού. Η τρίτη δικογραφία σχηματίσθηκε πάλι από έκθεση ένορκης εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης, αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «Γαιόπολις».



Στη συζήτηση που προηγήθηκε, υπήρξε κλίμα μεγάλης έντασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να στρέφεται με έντονο λόγο κατά των βουλευτών της ΝΔ. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πολιτική δίωξη και αντίποινα, ενώ αμφισβήτησε την απαρτία και τη σύνθεση της συνεδρίασης. Παράλληλα, κατέθεσε αλληλογραφία με τον πρόεδρο της Βουλής σχετικά με την ημερομηνία της συνεδρίασης και κατήγγειλε πολιτική σύνδεση της αστυνομικού που την μήνυσε με τη ΝΔ.

Διαβάστε επίσης