Νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο: Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος πρόεδρος, ο Ευάγγελος Μπακέλας εισαγγελέας

Snapshot Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναλαμβάνει την προεδρία του Αρείου Πάγου με τετραετή θητεία, μετά την αποχώρηση της Αναστασίας Παπαδοπούλου λόγω ηλικιακού ορίου.

Ο Ευάγγελος Μπακέλας διορίζεται νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με θητεία δύο ετών, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος υπηρετεί στη δικαιοσύνη από το 1993 και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και πρόεδρος Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Ο Ευάγγελος Μπακέλας έχει μακρά εμπειρία σε κρίσιμες εισαγγελικές θέσεις και έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Snapshot powered by AI

Νέα σελίδα ανοίγει από σήμερα στην κορυφή της ελληνικής Δικαιοσύνης, καθώς ο Άρειος Πάγος αποκτά νέα ηγεσία τόσο στην προεδρία όσο και στην εισαγγελία του.

Η αποχώρηση, λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, της προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για το Ανώτατο Δικαστήριο, με τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και τον Ευάγγελο Μπακέλα να αναλαμβάνουν πλέον τα δύο κορυφαία αξιώματα.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναλαμβάνει την προεδρία του Αρείου Πάγου με προοπτική να εξαντλήσει την προβλεπόμενη τετραετή θητεία, καθώς η ηλικία του το επιτρέπει. Ο Ευάγγελος Μπακέλας είναι ο νέος εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα παραμείνει στη θέση για δύο χρόνια. Αμφότεροι είχαν καταλάβει την πρώτη θέση τόσο στις ψηφοφορίες των μελών του Αρείου Πάγου όσο και στη διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Το βιογραφικό του νέου προέδρου του Αρείου Πάγου

Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου υπηρετεί στο δικαστικό σώμα από το 1993. Το 2023 προήχθη στον βαθμό του αρεοπαγίτη, ενώ δύο χρόνια αργότερα τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναλαμβάνοντας παράλληλα την προεδρία του Ε’ Ποινικού Τμήματος. Από τα τέλη του 2023 ασκεί και καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου και Διεθνών Σχέσεων του Αρείου Πάγου.

Το βιογραφικό του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Στην κορυφή της εισαγγελικής ιεραρχίας βρίσκεται πλέον ο Ευάγγελος Μπακέλας, ένας εισαγγελικός λειτουργός με πολυετή εμπειρία και μακρά διαδρομή σε νευραλγικές υπηρεσίες της χώρας. Πριν μετακινηθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπηρέτησε σε σειρά κρίσιμων εισαγγελικών θέσεων, ενώ η παρουσία του συνδέθηκε και με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, όπου δίδαξε τους μελλοντικούς εισαγγελείς.