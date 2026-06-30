Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

Snapshot Σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, η Ελλάδα καταγράφει τη θερμότερη ημέρα του Ιουνίου με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καύσωνας θα διαρκέσει έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου χωρίς να είναι παρατεταμένος ή ακραίος.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου.

Από 4 έως 5 Ιουλίου προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας, με πιο ήπιες καλοκαιρινές συνθήκες σε αρκετές πόλεις.

Στο τέλος του δεκαημέρου αναμένεται μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση των θερμοκρασιών, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, η Ελλάδα βιώνει μια καλοκαιρινή μέρα με υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την πιο ζεστή ημέρα αυτής της περιόδου.

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε ότι τα διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα συμφωνούν πως η σημερινή ημέρα θα είναι η θερμότερη του Ιουνίου, με θερμοκρασίες που φτάνουν κοντά στους 37 βαθμούς.

Όπως εξηγεί, αυτές οι τιμές αντιπροσωπεύουν τα ακραία όρια των προβλέψεων και δεν αποσκοπούν στην υπερβολή, καθώς τέτοια επίπεδα θερμοκρασίας είναι φυσιολογικά για τα τέλη Ιουνίου.

Η θερμοκρασιακή εικόνα για το διάστημα από 30 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου διατηρεί έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να αναμένεται παρατεταμένο ή ακραίο κύμα καύσωνα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές στα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου, με σταθερά θερμό κλίμα.

Από τις 4 έως τις 5 Ιουλίου προβλέπεται μια γενική πτώση της θερμοκρασίας, πιο εμφανής σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Καβάλα και το Ηράκλειο.

Η μείωση αυτή δεν θα επιφέρει ψυχρό καιρό, αλλά θα φέρει πιο ήπιες και ευχάριστες καλοκαιρινές συνθήκες. Προς το τέλος του δεκαημέρου, αναμένεται μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση των θερμοκρασιών, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

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