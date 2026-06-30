Αρναούτογλου: Μέχρι 38 βαθμούς οι επόμενες ημέρες – Ακολουθούν πολύ δροσερές αέριες μάζες

Snapshot Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα βόρεια και πεδινά της χώρας.

Την Τρίτη και την Πέμπτη αναμένονται λίγες μπόρες και αστάθεια στα ορεινά, ειδικά στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Η Παρασκευή θα φέρει εντονότερη αστάθεια σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ.

Το Σάββατο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες, μειώνοντας τη θερμοκρασία στους 32

33 βαθμούς.

Μέχρι τις 9

10 Ιουλίου δεν αναμένονται σημαντικά καιρικά φαινόμενα πέραν της προαναφερθείσας αστάθειας και θερμοκρασιακών διακυμάνσεων. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Τρίτη θα ξεκινήσει με καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Ωστόσο, τις προμεσημβρινές ώρες αναμένονται λίγες μπόρες στα ορεινά. Η αστάθεια θα διατηρηθεί έως το βράδυ σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 36 βαθμούς στις πεδινές περιοχές. Στα βόρεια είναι πιθανό να φθάσει τους 37, ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε, η θερμοκρασία στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές θα φθάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η Παρασκευή θα είναι ημέρα εντονότερης αστάθειας, η οποία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι έως την Παρασκευή θα πνέουν βορειοδυτικοί, με ένταση έως 6 μποφόρ.

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, μεταφέροντας παράλληλα ψυχρότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει στους 32 και τοπικά στους 33 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, μέχρι τις 9 με 10 Ιουλίου, δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς φαινομένων.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS