Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

Snapshot Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Από το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται έντονη αστάθεια με κύμα καταιγίδων, δυνατές βροχές, χαλαζοπτώσεις και επικίνδυνους κεραυνούς.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο η κακοκαιρία θα υποχωρήσει σταδιακά προς τα ανατολικά και νότια.

Από την Παρασκευή και έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι (μελτέμια), προσφέροντας δροσιά αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά η αυξημένη επικινδυνότητα για πυρκαγιές θα απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ενώ η πιο έντονη κακοκαιρία αναμένεται κοντά στο απόγευμα της Πέμπτης με κύμα καταιγίδων και αστάθειας.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, όμως τοπικές βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια να επικρατεί. Ωστόσο, στα βόρεια κεντρικά, στην Ήπειρο, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, καθώς και στη Μακεδονία, αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ βροχοπτώσεις θα εμφανιστούν και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το μελτέμι στο Αιγαίο θα παρουσιάσει μειωμένη ένταση στο εσωτερικό του, παραμένοντας πιο ήπιο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα. Από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων, που θα κυριαρχήσουν έως και το Σαββατοκύριακο, μετά την αυξημένη αστάθεια της Πέμπτης και Παρασκευής.

Το κύμα αστάθειας που θα φτάσει στη χώρα μας από τη δυτική Ευρώπη από το μεσημέρι της Πέμπτης θα φέρει τοπικές καταιγίδες, δυνατές βροχές και ενδεχόμενα χαλαζοπτώσεις, συνοδευόμενες από επικίνδυνους κεραυνούς.

Η αυξημένη προσοχή είναι απαραίτητη τις επόμενες ημέρες, καθώς η έντονη αστάθεια θα κρατήσει μέχρι και την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο η κακοκαιρία θα υποχωρήσει σταδιακά προς τα ανατολικά και νότια. Παράλληλα, τα μελτέμια θα ενισχυθούν και θα κυριαρχήσουν στον καιρό έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προσφέροντας δροσιά αλλά αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Την ερχόμενη εβδομάδα, η πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά επίπεδα θα συνοδευτεί από δροσερούς βοριάδες, ωστόσο η αυξημένη επικινδυνότητα για πυρκαγιές θα απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει ακραίο κύμα καύσωνα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι καιρικές συνθήκες ενέχουν προκλήσεις όσον αφορά την αστάθεια και την πυροπροστασία.

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