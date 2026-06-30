Καύσωνας: Οδηγός επιβίωσης - Πώς να προστατευτείτε από τις ακραίες θερμοκρασίες

Snapshot Η επαρκής ενυδάτωση με τουλάχιστον 2 με 3 λίτρα νερό ημερησίως και η αποφυγή καφεΐνης και αλκοόλ είναι κρίσιμα για την προστασία από την αφυδάτωση κατά τον καύσωνα.

Η χρήση ελαφριών, ανοιχτόχρωμων ρούχων από φυσικά υφάσματα, καπέλου και αντηλιακού με υψηλό SPF προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη θερμότητα.

Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες 11:00 με 17:00 και προτιμήστε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλίασης και θερμοπληξίας.

Αναγνωρίστε τα συμπτώματα ηλίασης όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο και κόκκινο ή υπερβολικά ιδρωμένο δέρμα και λάβετε άμεσα μέτρα με δροσερό περιβάλλον και ενυδάτωση.

Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε σταθμευμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα πολύ γρήγορα. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με τον ήλιο και τη θάλασσα, όμως οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Ο καύσωνας δεν είναι απλώς μια «πολύ ζεστή μέρα», αλλά ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που καταπονεί τον ανθρώπινο οργανισμό και η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας δεν είναι ζήτημα άνεσης, αλλά επιβίωσης και ασφάλειας.

Η σωστή ενυδάτωση

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ανεβαίνει, το σώμα μας επιστρατεύει την εφίδρωση για να δροσιστεί. Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε πολύτιμα υγρά και ηλεκτρολύτες, τα οποία πρέπει να αναπληρώσουμε άμεσα.

Μην περιμένετε να διψάσετε: Η δίψα είναι ήδη ένα πρώιμο σημάδι αφυδάτωσης. Πίνετε νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 2-3 λίτρα την ημέρα).

Η δίψα είναι ήδη ένα πρώιμο σημάδι αφυδάτωσης. Πίνετε νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 2-3 λίτρα την ημέρα). Επιλέξτε τα σωστά ροφήματα: Το φυσικό νερό και οι φρέσκοι χυμοί φρούτων χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι.

Το φυσικό νερό και οι φρέσκοι χυμοί φρούτων χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Τι να αποφύγετε: Περιορίστε την κατανάλωση καφεΐνης (καφέδες, ενεργειακά ποτά, τσάι) και αλκοόλ. Τα ροφήματα αυτά έχουν διουρητική δράση και επιτείνουν την απώλεια υγρών από τον οργανισμό.

Περιορίστε την κατανάλωση καφεΐνης (καφέδες, ενεργειακά ποτά, τσάι) και αλκοόλ. Τα ροφήματα αυτά έχουν διουρητική δράση και επιτείνουν την απώλεια υγρών από τον οργανισμό. Ελαφριά διατροφή: Προτιμήστε μικρά, συχνά και ελαφριά γεύματα, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά (όπως καρπούζι, αγγούρι και ντομάτες) που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Αποφύγετε τα βαριά, λιπαρά και καυτερά φαγητά.

Ρούχα και προστασία από τον ήλιο

Η σωστή ενδυμασία και η προστασία του δέρματος λειτουργούν ως ασπίδα ενάντια στη θερμότητα και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Έξυπνο ντύσιμο: Φοράτε ρούχα χαλαρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα, φτιαγμένα από φυσικά υφάσματα (όπως βαμβάκι ή λινό) που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει. Τα σκούρα χρώματα απορροφούν τη θερμότητα, ενώ τα στενά ρούχα εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.

Φοράτε ρούχα χαλαρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα, φτιαγμένα από φυσικά υφάσματα (όπως βαμβάκι ή λινό) που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει. Τα σκούρα χρώματα απορροφούν τη θερμότητα, ενώ τα στενά ρούχα εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα. Απαραίτητα αξεσουάρ: Μην βγαίνετε ποτέ από το σπίτι χωρίς καπέλο (κατά προτίμηση με μεγάλο γείσο) και γυαλιά ηλίου με φίλτρα προστασίας UV.

Μην βγαίνετε ποτέ από το σπίτι χωρίς καπέλο (κατά προτίμηση με μεγάλο γείσο) και γυαλιά ηλίου με φίλτρα προστασίας UV. Αντηλιακό: Απλώστε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας (SPF 30 ή 50) σε όλα τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος, τουλάχιστον 20 λεπτά πριν βγείτε στον ήλιο, και ανανεώνετέ το κάθε δύο ώρες.

SOOC

Πώς να αποφύγετε την ηλίαση και τη θερμοπληξία

Η ηλίαση και η θερμοπληξία είναι οι πιο σοβαρές επιπτώσεις της έκθεσης στον καύσωνα. Μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Αποφύγετε τις ώρες αιχμής: Περιορίστε τις άσκοπες μετακινήσεις και τη σωματική καταπόνηση (όπως γυμναστική ή χειρωνακτική εργασία σε εξωτερικούς χώρους) μεταξύ 11:00 και 17:00 , όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ του.

Περιορίστε τις άσκοπες μετακινήσεις και τη σωματική καταπόνηση (όπως γυμναστική ή χειρωνακτική εργασία σε εξωτερικούς χώρους) μεταξύ , όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ του. Μείνετε σε σκιερά και κλιματιζόμενα μέρη: Αν το σπίτι σας δεν διαθέτει κλιματισμό, περάστε τις θερμότερες ώρες της ημέρας σε δημόσιους κλιματιζόμενους χώρους (βιβλιοθήκες, εμπορικά κέντρα, δήμους). Οι ανεμιστήρες βοηθούν, αλλά όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35°C, δεν επαρκούν για να δροσίσουν το σώμα.

Αν το σπίτι σας δεν διαθέτει κλιματισμό, περάστε τις θερμότερες ώρες της ημέρας σε δημόσιους κλιματιζόμενους χώρους (βιβλιοθήκες, εμπορικά κέντρα, δήμους). Οι ανεμιστήρες βοηθούν, αλλά όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35°C, δεν επαρκούν για να δροσίσουν το σώμα. Κάντε χλιαρά ντους: Τα συχνά, χλιαρά (όχι παγωμένα) ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.

Τα συχνά, χλιαρά (όχι παγωμένα) ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Προσοχή στα οχήματα: Ποτέ μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακόμα και αν τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φτάσει σε θανατηφόρα επίπεδα μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα σημάδια κινδύνου

Είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε πότε ο οργανισμός μας «χτυπάει καμπανάκι». Τα συμπτώματα της ηλίασης περιλαμβάνουν:

Ζαλάδα, ναυτία ή τάση για εμετό. Έντονο πονοκέφαλο. Αίσθημα κόπωσης και αδυναμίας. Κόκκινο, ζεστό και ξηρό δέρμα (ή αντίθετα, υπερβολική εφίδρωση).

Τι να κάνετε αν νιώσετε αδιαθεσία: Μεταφερθείτε αμέσως σε ένα δροσερό, σκιερό μέρος, χαλαρώστε τα ρούχα σας, τοποθετήστε κρύες κομπρέσες στο κεφάλι και τον αυχένα, και πιείτε γουλιές νερό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.

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