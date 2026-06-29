Καύσωνας στην Ευρώπη: Ξύλο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, ψεκάζουν με νερό πολίτες στη Γερμανία

Snapshot Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πάνω από 1.300 θανάτους στην Ευρώπη λόγω του καύσωνα που ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου.

Στη Γερμανία, οι αρχές ψεκάζουν τους πολίτες με κανόνια νερού για να τους δροσίσουν, ενώ καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ, με το Βερολίνο να βιώνει τις υψηλότερες τιμές στην ιστορία του.

Στη Γαλλία, σημειώθηκαν συγκρούσεις σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών κατά την προσπάθεια αγοράς κλιματιστικών και ανεμιστήρων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης.

Θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς αναμένεται να επηρεάσουν τουλάχιστον 191 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, με τη Γαλλία να αναφέρει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης υφίστανται σοβαρή πίεση, με χιλιάδες νοικοκυριά στη Γαλλία να παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω καταιγίδων που ακολούθησαν το κύμα ζέστης. Snapshot powered by AI

Απελπιστική είναι η κατάσταση με τον παρατεταμένο καύσωνα που πληττει την Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών αναμένεται να επηρεάσουν τουλάχιστον 191 εκατ. ανθρώπους

Στη Γερμανία η οποιά αντιμετωπίζει καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ, καθώς το Βερολίνο βιώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ, οι αρχές δροσίζουν τους πολίτες ψεκάζοντάς τους από κανόνια νερού.

Germany faces record-breaking heat as Berlin endures its hottest temperatures ever during an intense Europe-wide heatwave.



Al Jazeera’s Rebecca Collard reports from Berlin. pic.twitter.com/ETmCQZFwA9

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 28, 2026



Εν μέσω καύσωνα στη Γαλλία, ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει πλήθη να ορμούν σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών τη στιγμή που άνοιξαν οι πόρτες του, προσπαθώντας να αγοράσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Αρκετοί άνθρωποι φαίνονται να σπρώχνουν και να παλεύουν για να αρπάξουν τις συσκευές ψύξης.

Οι χαοτικές σκηνές έχουν πυροδοτήσει ευρεία συζήτηση στο διαδίκτυο, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους για την αναταραχή, καθώς οι ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες συνεχίζουν να ωθούν τη ζήτηση για εξοπλισμό ψύξης σε ολόκληρη τη χώρα.

Fransa'da insanlar vantilatörler ve klima alma yarışında birbiriyle kavga etti.pic.twitter.com/KqvOItbT4G

— BRİEFLY JOURNAL (@BrieflyHaber) June 26, 2026



Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών αναμένεται να επηρεάσουν τουλάχιστον 191 εκατ. ανθρώπους

«Περισσότεροι από 1300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Αυτήν τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση», συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.

Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου, στο Κόσχεν, στο Βρανδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας DWD.

Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια των τρένων μειώθηκαν σε μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ τα δρομολόγια των τραμ ανεστάλησαν στην ανατολική πόλη της Λειψίας. Πολλοί άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απρόθυμοι να βγουν έξω μέχρι να δύσει ο ήλιος, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Ρώμη, ο πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρά τις αποπνικτικές συνθήκες.

Στη Γαλλία, ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει εντούτοις, η υπουργός Υγείας της χώρας Στεφανί Ριστ δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune πως ο αντίκτυπος του κύματος καύσωνα θα μπορούσε να παραμείνει έως και 10 ημέρες μετά την πτώση του υδράργυρου. «Το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM. Οι καταιγίδες, άλλωστε, που έπληξαν τμήματα της Γαλλίας χθες το βράδυ βύθισαν στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά.

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