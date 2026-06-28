Καύσωνας στην Ελβετία: Πλησιάζει η «ημέρα απώλειας παγετώνων» για 2η φορά σε 26 χρόνια

Από το 2000 έως το 2024, ο όγκος των παγετώνων στην Ελβετία μειώθηκε κατά 38% και τα τελευταία 50 χρόνια, η χώρα έχει χάσει περίπου 1200 παγετώνες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καύσωνας στην Ελβετία: Πλησιάζει η «ημέρα απώλειας παγετώνων» για 2η φορά σε 26 χρόνια
AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Από το 2000 έως το 2024, ο όγκος των παγετώνων στην Ελβετία μειώθηκε κατά 38% και η χώρα έχει χάσει περίπου 1200 παγετώνες τα τελευταία 50 χρόνια.
  • Η «ημέρα απώλειας των παγετώνων», όταν λιώσει όλο το χιόνι του χειμώνα, αναμένεται νωρίτερα από ποτέ, με προηγούμενη καταγραφή μόνο το 2022.
  • Ο παγετώνας του Ροδανού έχασε σχεδόν ένα μέτρο πάγου μέσα σε δέκα ημέρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών και επιδράσεων από σκόνη της Σαχάρας.
  • Η σκόνη στη επιφάνεια των παγετώνων μειώνει την ανακλαστικότητα του πάγου, αυξάνοντας την απορρόφηση ηλιακής θερμότητας και επιταχύνοντας τη τήξη.
  • Αν συνεχιστεί το τρέχον επίπεδο υπερθέρμανσης, οι περισσότεροι παγετώνες της Ελβετίας ενδέχεται να εξαφανιστούν σχεδόν πλήρως έως το τέλος του 21ου αιώνα.
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Η Ελβετία βιώνει μία από τις πιο δυσμενείς περιόδους για τους παγετώνες της. Όπως ανέφεραν ειδικοί της Ελβετικής Υπηρεσίας Παρακολούθησης Παγετώνων (GLAMOS) στο AFP, ο ρυθμός τήξης του πάγου προηγείται κατά σχεδόν τρεις μήνες των μακροπρόθεσμων μέσων τιμών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας, Ματίας Γκούσσα, ήδη από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχει λιώσει εντελώς το χιόνι που είχε συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα στους παγετώνες.

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η εντατική τήξη του παγετού που έχει σχηματιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες την αποκαλούν «ημέρα απώλειας των παγετώνων». Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου παρατηρήσεων από το 2000, αυτή η ημερομηνία είχε σημειωθεί νωρίτερα μόνο μία φορά – το 2022.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τις τελευταίες δέκα ημέρες, ο παγετώνας του Ροδανού έχει χάσει σχεδόν ένα μέτρο πάγου. Ο λόγος για μια τόσο γρήγορη τήξη δεν ήταν μόνο οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η διάρκειά τους.

Ένας επιπλέον αντίκτυπος προκλήθηκε από έναν χιονισμένο χειμώνα και τη σκόνη από την έρημο Σαχάρα, που εγκαταστάθηκε στην επιφάνεια των παγετώνων την άνοιξη. Ένα σκούρο στρώμα σκόνης μειώνει την ανακλαστικότητα του πάγου, γι' αυτό απορροφά πιο έντονα την ηλιακή θερμότητα και λιώνει πιο γρήγορα.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η απώλεια παγετώνων φέτος θα είναι σημαντική. Οι ειδικοί θα συνοψίσουν τα τελικά αποτελέσματα το φθινόπωρο.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι οι αλπικοί παγετώνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των υδάτινων πόρων της Ευρώπης, καθώς τροφοδοτούν τους μεγαλύτερους ποταμούς - τον Ρήνο και τον Ροδανό.

Σύμφωνα με το GLAMOS, από το 2000 έως το 2024, ο όγκος των παγετώνων στην Ελβετία μειώθηκε κατά 38% και τα τελευταία 50 χρόνια, η χώρα έχει χάσει περίπου 1200 παγετώνες. Εάν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, μόνο μικρά κομμάτια πάγου μπορεί να παραμείνουν από τους περισσότερους παγετώνες της Ελβετίας.

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