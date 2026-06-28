Καιρός: Παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι - «Μίνι καύσωνας» από την Δευτέρα

Snapshot Την Κυριακή 28/06 οι άνεμοι στο Αιγαίο έφτασαν τα 7 με 8 μποφόρ, με τη μεγαλύτερη ένταση σε ζώνη από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά.

Από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ κυρίως στο Στενό Καφηρέα.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί από τη Δευτέρα, με τοπικές τιμές έως 38 βαθμούς Κελσίου στις βορειότερες και ηπειρωτικές περιοχές.

Τρίτη έως Πέμπτη το θερμόμετρο θα δείχνει 38 βαθμούς, αρχικά στα βόρεια και αργότερα σε κεντρικά, νότια και ανατολικά.

Η ζέστη θα συνοδευτεί από τοπικές καταιγίδες, αποτρέποντας την εμφάνιση ακραίου καύσωνα με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Snapshot powered by AI

Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο Δευτέρα αλλά οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι με την επικινδυνότητα για πυρκαγιές να είναι υψηλή. Ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μεταφέρεται πλέον προς τα Βαλκάνια.

Όπως σημειώνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η Κυριακή (28/06) ήταν η ημέρα με την υψηλότερη ένταση ανέμων καθώς έφτασαν τα 7-8 μποφόρ, σε μια ζώνη μέσα στο Αιγαίο, που ξεκινά από το βορειοανατολικό και φτάνει στο νοτιοδυτικό.

Από τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένεται μία μικρή εξασθένηση των ανέμων, με τα 8 μποφόρ να περιορίζονται ουσιαστικά μόνο στην περιοχή του Στενού Καφηρέα ενώ τη Δευτέρα θα σημειωθεί μικρή περαιτέρω εξασθένηση, με τον βοριά να φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ.

Πλέον οι ηπειρωτικές περιοχές θα επηρεάζονται λιγότερο από τους ανέμους αλλά παράλληλα θα αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας από τη βόρεια και δυτική Ελλάδα.

Από το βράδυ της Δευτέρας θα φτάσει στη χώρα ένα κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που θα δείξουν τους 37 βαθμούς Κελσίου και πιθανώς τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το θερμόμετρο θα δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου, αρχικά κυρίως στις βορειότερες περιοχές, έπειτα στα ηπειρωτικά, στα κεντρικά, στα νότια και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η ζέστη θα συνδυαστεί με τοπικές καταιγίδες, με αποτέλεσμα να αποφύγει η Ελλάδα έναν ακραίο καύσωνα με 40άρια.

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