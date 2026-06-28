Βερολίνο: Η αστυνομία δροσίζει με κανόνια νερού τα πλήθη που «λιώνουν» από τη ζέστη

Snapshot Η αστυνομία του Βερολίνου χρησιμοποι κανόνια νερού για να δροσίσει τους κατοίκους λόγω του καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Οι ψεκασμοί με νερό έγιναν σε κεντρικές τοποθεσίες όπως η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η Potsdamer Platz και το κτίριο του Ράιχσταγκ.

Η Γερμανία βιώνει τον πιο έντονο καύσωνα στην ιστορία της με τη χθεσινή νύχτα να είναι η θερμότερη από την έναρξη των μετρήσεων.

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Κυριακή με θερμοκρασίες μεταξύ 37 και 41 βαθμών και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων και έντονων καιρικών φαινομένων.

Η θερμοκρασία αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία του Βερολίνου αναπτύσσει κανόνια νερού για να δροσίσει τους κατοίκους καθώς η υπερβολική ζέστη που πλήττει τη Γερμανία, έχει κάνει την κατάσταση ανυπόφορη.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου και τα οχήματα της αστυνομίας βγήκαν στους δρόμους ψεκάζοντας με νερό τα πλήθη σε δημόσιους χώρους, ενθουσιάζοντας ντόπιους και πολίτες.

? Berlin police deploy water cannons to cool residents as extreme heat grips Germany, with temperatures soaring above 40C



? Police officers sprayed cooling mist over crowds in public spaces as the country endures peak mercury amid ongoing European heatwave pic.twitter.com/4PN3qrL72I — Anadolu English (@anadoluagency) June 28, 2026

Μεταξύ των τοποθεσιών που στόχευσαν ήταν η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η Potsdamer Platz και το κτίριο του Ράιχσταγκ.

Η Γερμανία βρίσκεται στο έλεος ενός καύσωνα εδώ και αρκετές ημέρες, και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που επικαλείται το euronews, χθες το βράδυ ήταν το θερμότερο της Γερμανίας από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία.

Η Κυριακή είναι πιθανό να σηματοδοτήσει την κορύφωση του καύσωνα με τις θερμοκρασίες μεταξύ 37 και 41 βαθμών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι τη νύχτα έως τη Δευτέρα, είναι επίσης πιθανές τοπικές καταιγίδες που σχετίζονται με τη ζέστη, οι οποίες ενδέχεται να φέρουν καταρρακτώδεις βροχές, χαλάζι και σε ορισμένες περιοχές ισχυρές ριπές ανέμου. Σταδιακά και από την προσεχή εβδομάδα η ζέστη αναμένεται να υποχωρήσει.