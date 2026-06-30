Θεμιστοκλέους: Νέες παρεμβάσεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αποζημίωση αντιμυλλέριου ορμόνης

Snapshot Το υπουργείο Υγείας εξετάζει αύξηση της κάλυψης των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης και ασφαλιστική αποζημίωση για την εξέταση της αντιμυλλέριου ορμόνης (AMH).

Προωθείται η υποβοήθηση της κρυοσυντήρησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων γιατρών σημειώνει μεγάλη συμμετοχή.

Εφαρμόζονται μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ για την τουριστική περίοδο, με προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και οικονομικά κίνητρα για μετακινήσεις γιατρών σε τουριστικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Παρεμβάσεις στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, την Τρίτη (30/06/2026).

Σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τέσσερις κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, φάρμακα, μέρος των εξετάσεων, καθώς και ένα επίδομα εξωσωματικής. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, εξετάζονται νέες παρεμβάσεις σε τρία κύρια ζητήματα:

«Το πρώτο αφορά την αύξηση της κάλυψης των κύκλων εξωσωματικής. Το δεύτερο αφορά την ασφαλιστική αποζημίωση της αντιμυλλέριου ορμόνης, της ορμόνης AMH, η οποία δείχνει στις γυναίκες, κυρίως ηλικίας 30 έως 35 ετών, το ωοθηκικό απόθεμα, ώστε να έχουν το δεδομένο αυτό και να μπορούν να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. Η εξέταση αυτή δεν καλυπτόταν μέχρι τώρα και η έναρξη της κάλυψής της αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς απομένουν διαδικαστικά ζητήματα και η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Το τρίτο ζήτημα που εξετάζεται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, αφορά το ενδεχόμενο υποβοήθησης της κρυοσυντήρησης».

Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ εν όψει τουριστικής περιόδου

Ο κ. Θεμιστοκλέους μίλησε και για την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων μόνιμων γιατρών, για την οποία είπε ότι «έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών».

«Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για τις θέσεις, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να επιλεγεί ο καλύτερος μεταξύ των υποψηφίων» δήλωσε. Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια όπου, για πρώτη φορά, καλύφθηκε το σύνολο των θέσεων με υποψηφίους, όπως στην Καβάλα, την Κοζάνη και τη Νάξο. Άλλες, όμως, εξακολουθούν να υστερούν στην κάλυψη των θέσεων. Γενικά, πάντως, καταγράφεται βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, κατά τον υφυπουργό Υγείας.

Αναφορικά με την ετοιμότητα του ΕΣΥ εν όψει της τουριστικής περιόδου, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι εφαρμόζεται και φέτος, το σχέδιο που προβλέπει αυξημένες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και με μετακινήσεις προσωπικού προς περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

«Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για τις μετακινήσεις, προβλέπονται 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού τον μήνα, για κάθε γιατρό που μετακινείται από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά και τις τουριστικές περιοχές, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό ανέρχεται σε 1.800 ευρώ» δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Τα μέτρα αυτά έχουν αποδώσει από πέρυσι, τόσο στο ΕΚΑΒ όσο και στις μονάδες υγείας, στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, τα οποία φέτος έχουν αυξημένο προσωπικό σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες χρονιές».

Αναφερόμενος, τέλος, στις αεροδιακομιδές, ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι πέρυσι ήταν σημαντικά ενισχυμένες: «Η περσινή χρονιά ήταν χρονιά ρεκόρ για τις αεροδιακομιδές, καθώς είχαν προστεθεί νέο αεροπλάνο, ελικόπτερο στην Πάρο και ελικόπτερο στη Ρόδο. Για τη φετινή χρονιά, θα υπάρχει ακόμη ένα επιπλέον ελικόπτερο σε σύγκριση με πέρυσι, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή δυνατότητα του συστήματος αεροδιακομιδών».

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