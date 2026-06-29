Στον «Άγιο Σάββα» η πρώτη πανευρωπαϊκή χορήγηση νέας θεραπείας για ανθεκτικό δερματικό λέμφωμα 

Η ασθενής είχε ήδη λάβει δέκα διαφορετικές θεραπευτικές γραμμές, εξαντλώντας όλες τις θεραπευτικές επιλογές 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Στον «Άγιο Σάββα» η πρώτη πανευρωπαϊκή χορήγηση νέας θεραπείας για ανθεκτικό δερματικό λέμφωμα 
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  • Στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανευρωπαϊκή χορήγηση νέας θεραπείας για ανθεκτικό/υποτροπιάζον δερματικό λέμφωμα Τ
  • κυττάρων.
  • Η ασθενής, που είχε εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, παρουσίασε ταχεία και ουσιαστική κλινική ανταπόκριση μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας.
  • Η νέα θεραπεία αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση προχωρημένων και ανθεκτικών αιματολογικών κακοηθειών με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.
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Μια ασθενής που είχε εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, έγινε η πρώτη πανευρωπαϊκά, που έλαβε μια νέα συστηματική θεραπευτική επιλογή για υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικά δερματικά Τ-λεμφώματα.

Η πρώτη πανευρωπαϊκή θεραπευτική χορήγηση του Denileukin diftitox-cxdl, έγινε στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένες και θεραπευτικά ανθεκτικές αιματολογικές κακοήθειες.

Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενή πάσχουσα από ανθεκτικό/υποτροπιάζον δερματικό λέμφωμα Τ-κυττάρων (CTCL) του τύπου της σπογγοειδούς μυκητίασης, σε προχωρημένο στάδιο νόσου, η οποία είχε ήδη λάβει δέκα διαφορετικές θεραπευτικές γραμμές, έχοντας ουσιαστικά εξαντλήσει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Η εξέλιξη των εκτεταμένης έκτασης ογκόμορφων δερματικών βλαβών, είχε υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής της μεσήλικης ασθενούς επιτρέποντας ελάχιστη σωματική δραστηριότητα.

Η αρχική διάγνωση της ασθενούς με σπογγοειδή μυκητίαση πραγματοποιήθηκε στη Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» από την Καθηγήτρια Δερματολογίας, Βασιλική Νικολάου. Με γνώμονα τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής φροντίδας, οι θεράποντες ιατροί διερεύνησαν όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση της νόσου. Η στενή συνεργασία της Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» με την Αιματολογική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας», σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και την υψηλή εξειδίκευση των ιατρικών ομάδων, κατέστησαν εφικτή την υλοποίηση της συγκεκριμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική εποπτεία της Συντονίστριας Διευθύντριας της Αιματολογικής Κλινικής, Αιματολόγου Μαρίας Τσιρογιάννη, με τη συμμετοχή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής, το οποίο διασφάλισε την ασφαλή χορήγηση του φαρμάκου και τη συνεχή κλινική παρακολούθηση της ασθενούς. Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων ενδοφλέβιων εγχύσεων του αρχικού θεραπευτικού κύκλου, η ασθενής παρουσίασε ταχεία και ουσιαστική κλινική ανταπόκριση, με σημαντική υποχώρηση των δερματικών βλαβών, βελτίωση της λειτουργικής της κατάστασης και αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κλινική αυτή ανταπόκριση επιτρέπει πλέον τον σχεδιασμό του επόμενου θεραπευτικού βήματος, με προοπτική τη διενέργεια αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων από μη συγγενή δότη, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με στόχο τη μακροχρόνια ελεύθερη νόσου επιβίωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης της ασθενούς.

Το Denileukin diftitox-cxdl αποτελεί την πρώτη, μετά από πολλά χρόνια, νέα συστηματική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικά δερματικά Τ-λεμφώματα, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο θεραπευτικό οπλοστάσιο για τη νόσο. Η συγκεκριμένη θεραπευτική εφαρμογή αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών στις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νοσήματα με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της επιστημονικής γνώσης και της συνεχούς αναζήτησης καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων, με κοινό γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα του ασθενούς.

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