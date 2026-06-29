Απογευματινά χειρουργεία: Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα - Μειώθηκε η λίστα αναμονής στους 4 μήνες

Τι γίνεται μετά την ολοκλήρωση του δωρεάν προγράμματος

Διονυσία Προκόπη

Απογευματινά χειρουργεία: Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα - Μειώθηκε η λίστα αναμονής στους 4 μήνες
Eurokinissi
ΥΓΕΙΑ
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  • Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, μείωσε τη λίστα αναμονής για ψυχρά χειρουργεία κατά 98%, φτάνοντας τους 4 μήνες αναμονής.
  • Πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, με το 78% των χειρουργείων να γίνεται στο ΕΣΥ και το 22% σε ιδιωτικές κλινικές.
  • Μετά το τέλος του προγράμματος, οι ασθενείς που παραμένουν σε αναμονή σχεδιάζεται να εξυπηρετηθούν μέσω μετακινήσεων μεταξύ νοσοκομείων.
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Τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε τη Δευτέρα (29/06/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων είχε «συγκλονιστική επιτυχία», αφού επιτεύχθηκε μείωση στη λίστα αναμονής για ψυχρά χειρουργεία, κατά 98%. Αυτή τη στιγμή, η αναμονή στα συγκεκριμένα χειρουργεία είναι στους 4 μήνες, με ανώτατο όριο τους έξι μήνες σε κάποιες περιπτώσεις.

«Το ορόσημο (σ.σ. του προγράμματος) δεν ήταν ο αριθμός των χειρουργείων, αλλά η μείωση της λίστας κατά 90%. Ο στόχος επετεύχθη, -έφτασε μάλιστα το 98%- και ελέγχθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές. Πρακτικά, σβήσαμε την αναμονή άνω των 4 μηνών στα ψυχρά χειρουργεία» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Η αρχική εκτίμηση του υπουργείου Υγείας ήταν να διενεργηθούν 50.000 δωρεάν χειρουργεία, ο στόχος, όμως, στην πορεία μπήκε περίπου στις 34.000. Τελικά, έγιναν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ προσφέρθηκαν ημερομηνίες και αντίστοιχα voucher σε 66.570 ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν άλλοι ασθενείς, για να χρησιμοποιήσουν το voucher του προγράμματος, διότι στο διάστημα που είχε μεσολαβήσει, είχαν ήδη χειρουργηθεί, υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις που κατέφυγαν στον ιδιωτικό τομέα τα προηγούμενα χρόνια, και δεν είχε εκκαθαριστεί η λίστα αναμονής.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περίπου 7.000 ασθενείς που βρίσκονται σε αναμονή από 4-6 μήνες. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, οι ασθενείς αυτοί σχεδιάζεται να απορροφηθούν με μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων, ανάλογα με τη λίστα αναμονής κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος.

«Αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να χρειάζεται κρατικό δωρεάν πρόγραμμα για τα απογευματινά χειρουργεία» εκτίμησε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Και αυτό, γιατί έχουν αυξηθεί τα πρωινά τακτικά χειρουργεία, τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να απορροφήσουν τις λίστες.

Αυτή ακριβώς ήταν η επιτυχία του προγράμματος, δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Εξηγώντας περαιτέρω, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που συνετέλεσαν στη μείωση των αναμονών: η αύξηση των τακτικών χειρουργείων κατά 50 χιλιάδες, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρξε αύξηση προσωπικού και άνοιγμα κλειστών χειρουργικών αιθουσών. Δεύτερος λόγος είναι η δυνατότητα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ και ο τρίτος, τα voucher για δωρεάν χειρουργεία στον ιδιωτικό τομέα.

Η κατανομή μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών είναι η εξής: 78% των δωρεάν χειρουργείων έγινε στο ΕΣΥ και 22% σε ιδιωτικές κλινικές. Σε όρους χρηματοδότησης, 36 δισ. ευρώ απορροφήθηκαν από το ΕΣΥ και 2 δισ. ευρώ από τις ιδιωτικές κλινικές.

Σχετικά, με την αποπληρωμή του προσωπικού που συμμετείχε στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ, αυτή τη στιγμή έχει εξοφληθεί και ο Απρίλιος του 2026.

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων ήταν ιδέα του υφυπουργού Μάριου Θεμιστοκλέους. «Ποιος να το περίμενε, πριν από δύο χρόνια, ότι από 90.000 χειρουργεία στην αναμονή, θα πέφταμε στις 7.000» είπε, τέλος, ο υπουργός Υγείας.

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