Οι θάνατοι από αυτόν τον καρκίνο μπορούν πλέον ουσιαστικά να εξαλειφθούν

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ίσως ο πρώτος καρκίνος για τον οποίο οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι ρεαλιστικά εφικτό φτάσουμε σε μηδενικούς θανάτους, επειδή η κύρια αιτία του είναι γνωστή, η κύρια λοίμωξη μπορεί να προληφθεί και οι προκαρκινικές αλλοιώσεις του μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν πριν αναπτυχθεί ο καρκίνος.

Ο λόγος γι’ αυτήν την αισιοδοξία είναι ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Η επίμονη μόλυνση με τύπους HPV υψηλού κινδύνου προκαλεί την μεγάλη πλειοψηφία των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Αυτό τον καθιστά ασυνήθιστα αποτρέψιμο σε σύγκριση με πολλούς καρκίνους που έχουν αρκετές λιγότερο ελεγχόμενες αιτίες.

Γιατί ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας διαφέρει από τους περισσότερους καρκίνους

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έχει μια σαφή οδό πρόληψης: διακοπή της λοίμωξης από HPV υψηλού κινδύνου, ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας και έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Αυτός ο συνδυασμός δίνει στα συστήματα δημόσιας υγείας περισσότερες πιθανότητες να διακόψουν την ασθένεια πριν γίνει απειλητική για τη ζωή.

Οι περισσότεροι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας αναπτύσσονται αργά σε διάστημα πολλών ετών. Αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα επιτρέπει τις εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για την εύρεση λοίμωξης από HPV ή μη φυσιολογικών κυττάρων πριν εμφανιστεί ο διηθητικός καρκίνος. Όταν ο «προκαρκίνος» αντιμετωπιστεί σωστά, ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε απόλυτο βαθμό.

Τι έδειξε νέα έρευνα για το εμβόλιο κατά του HPV

Μια σημαντική έρευνα επί των θανάτων από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην Αγγλία διαπίστωσε δραματική μείωση των θανάτων μεταξύ των νέων γυναικών, οι οποίες ήταν από τις πρώτες στις οποίες προσφέρθηκε εμβολιασμός κατά του HPV ως έφηβες. Σε γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών μεταξύ 2020 και 2024, όταν η εμβολιαστική κάλυψη στην ηλικία των 12-13 ετών ήταν περίπου 88-90%, δεν καταγράφηκαν θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η ίδια ανάλυση εκτίμησε ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του HPV στην Αγγλία είχε ήδη αποτρέψει περίπου 200 θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με μεγαλύτερα οφέλη να αναμένονται καθώς οι εμβολιασμένες γενιές τώρα μπαίνουν σε ηλικία που οι διαγνώσεις και θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας συνήθως γίνονται πιο συνηθισμένοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι κυριολεκτικά μηδενικός για κάθε εμβολιασμένη γυναίκα. Σημαίνει ότι, σε επίπεδο πληθυσμού, η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη έχει ωθήσει τους θανάτους στις νεότερες εμβολιασμένες ομάδες σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο.

Γιατί το εμβόλιο HPV λειτουργεί τόσο καλά;

Το εμβόλιο κατά του HPV λειτουργεί καλύτερα πριν από την έκθεση στον ιό, γι' αυτό και συνιστάται στην πρώιμη εφηβεία. Εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους HPV πριν η μόλυνση γίνει επίμονη.

Τα τρέχοντα εμβόλια στοχεύουν τους τύπους HPV που είναι υπεύθυνοι για τους περισσότερους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας. Προλαμβάνοντας την μόλυνση εξαρχής, ο εμβολιασμός μπορεί να σταματήσει την αλυσίδα που οδηγεί από την μόλυνση από HPV σε προκαρκινώματα, διηθητικό καρκίνο και θάνατο.

Το εμβόλιο βοηθά επίσης στην μείωση άλλων καρκίνων που σχετίζονται με τον HPV, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων καρκίνων του πρωκτού, του κόλπου, του αιδοίου, του πέους, του στόματος και του λαιμού. Αλλά ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο σαφέστερος στόχος εξάλειψης, επειδή ο έλεγχος προσθέτει ένα δεύτερο ισχυρό επίπεδο προστασίας.

Γιατί ο έλεγχος εξακολουθεί να έχει σημασία μετά τον εμβολιασμό

Ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος, αλλά ο έλεγχος παραμένει απαραίτητος. Κανένα εμβόλιο δεν αποτρέπει κάθε τύπο HPV που προκαλεί καρκίνο και πολλές γυναίκες δεν είχαν εμβολιαστεί πριν από την έκθεση στον HPV.

Ο έλεγχος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να ανιχνεύσει HPV υψηλού κινδύνου ή μη φυσιολογικά κύτταρα του τραχήλου της μήτρας πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Αυτό έχει σημασία επειδή ο πρώιμος καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα, ενώ ο προκαρκινικός καρκίνος συνήθως δεν προκαλεί καθόλου.

Ο προληπτικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για γυναίκες που έχασαν τον εμβολιασμό, εμβολιάστηκαν αργότερα, έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή ζουν σε περιοχές όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμηλή.

Τι θα μπορούσε να σταματήσει την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας;

Τα μεγαλύτερα εμπόδια δεν είναι επιστημονικά. Είναι η πρόσβαση, η παραπληροφόρηση και η άνιση υγειονομική περίθαλψη.

Οι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας εξακολουθούν να είναι υψηλότεροι σε χώρες και κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση στον εμβολιασμό, τον έλεγχο και τη θεραπεία του HPV. Ο Π.Ο.Υ. εκτιμά ότι οι περισσότεροι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου οι προληπτικές υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι οικονομικά και τοπογραφικά απρόσιτες.

Η εξάλειψη εξαρτάται επίσης από τη διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Εάν εμβολιαστούν λιγότερες έφηβες κοπέλες, τα κρούσματα και οι θάνατοι που μπορούν να προληφθούν μπορούν να επιστρέψουν δεκαετίες αργότερα.

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η «εξάλειψη»;

Η εξάλειψη δεν σημαίνει ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εξαφανίζεται εντελώς παντού. Ο Π.Ο.Υ ορίζει την εξάλειψη ως την μείωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε λιγότερες από 4 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 γυναίκες ετησίως.

Η παγκόσμια στρατηγική βασίζεται σε τρεις στόχους:

Το 90% των κοριτσιών να εμβολιάζονται πλήρως κατά του HPV έως την ηλικία των 15 ετών Το 70% των γυναικών να υποβάλλονται σε έλεγχο με τεστ υψηλής απόδοσης έως την ηλικία των 35 και 45 ετών Το 90% των γυναικών με προκαρκινικό ή διηθητικό καρκίνο να λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία

Εάν οι χώρες επιτύχουν και διατηρήσουν αυτούς τους στόχους, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας θα μπορούσε να γίνει αρκετά σπάνιος ώστε οι θάνατοι να μην αποτελούν πλέον μια συνηθισμένη τραγωδία δημόσιας υγείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι εμβολιασμένες γυναίκες να εκδηλώσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Ναι, αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλότερος. Ο έλεγχος εξακολουθεί να συνιστάται επειδή τα εμβόλια δεν καλύπτουν κάθε τύπο HPV που προκαλεί καρκίνο, ενώ ορισμένες γυναίκες εμβολιάστηκαν μετά την έκθεση.

Είναι ο εμβολιασμός κατά του HPV μόνο για κορίτσια;

Όχι. Πολλές χώρες εμβολιάζουν και τα αγόρια επειδή ο HPV προκαλεί καρκίνους και στους άνδρες και ο ευρύτερος εμβολιασμός μειώνει την εξάπλωση στον πληθυσμό.

Συμπέρασμα

Οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι για την εξάλειψη των θανάτων από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, επειδή η νόσος έχει ένα ασυνήθιστα ισχυρό μοντέλο πρόληψης: εμβολιασμός κατά του HPV, έλεγχος του τραχήλου της μήτρας και έγκαιρη θεραπεία των προκαρκινικών νοσημάτων.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η εμβολιαστική κάλυψη είναι υψηλή. Η πρόκληση τώρα είναι να καταστεί αυτή η προστασία διαθέσιμη σε όλους, όχι μόνο σε άτομα σε χώρες ή κοινότητες με ισχυρή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Πηγές:

nationalgeographic.com

who.int

cdc.gov