ΟΕΝΓΕ: Μόνο στην Αττική παραμένουν κλειστές 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες

Snapshot Στην Αττική παραμένουν κλειστές 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

Η μείωση της αναμονής οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πρωινών χειρουργείων και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

Η ΟΕΝΓΕ ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού και διπλασιασμό των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών, καθώς και δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώνεται σήμερα, 30 Ιουνίου, το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τον απολογισμό του προγράμματος, έκαναν χθες ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, οι οποίοι τόνισαν ότι πλέον, η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχει μειωθεί στους τέσσερις μήνες. Παράλληλα, ανέδειξαν ότι η μείωση της αναμονής οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τακτικών πρωινών χειρουργείων, που έγινε δυνατή με την αύξηση του προσωπικού και το άνοιγμα κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), Γιάννης Γαλανόπουλος, σε δήλωσή του με αφορμή τη λήξη του προγράμματος, αναγνωρίζει ότι ορισμένοι ασθενείς κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν το πολυπόθητο χειρουργείο τους, προειδοποιεί όμως, πως αν δεν ενισχυθούν περαιτέρω τα νοσοκομεία με προσωπικό, ώστε να ανοίξουν και άλλες χειρουργικές αίθουσες, η λίστα αναμονής θα μεγαλώσει ξανά.

«Η λήξη του προγράμματος των επιδοτούμενων απογευματινών και ιδιωτικών χειρουργείων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναδεικνύει αυτά που από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει: Οι μεγάλες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία δημιουργήθηκαν από την έλλειψη διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών. Για την ακρίβεια από τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν οι χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν υλικοτεχνικά. Συγκεκριμένα, μόνο στην Αττική παραμένουν κλειστές 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες. Η πανδημία και η μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου, συνέβαλε σε έναν βαθμό, αλλά δεν ήταν η μόνη, ούτε η βασική αιτία στις πολυετείς αναμονές για τακτικά χειρουργεία».

Κατά τον κ. Γαλανόπουλο, η επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης των απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ και στα ιδιωτικά νοσοκομεία συνέβαλε στο «να νομιμοποιηθεί ηθικά, σε υγειονομικούς και ασθενείς η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των νοσοκομείων, το απαράδεκτο και αισχρό μέτρο του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, το νόμιμο "φακελάκι". Δεύτερον, στην προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα με διπλάσιες αποζημιώσεις για τις επεμβάσεις σε σχέση με το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ στα δημόσια νοσοκομεία».

«Δεν αρνείται κανείς ότι ορισμένοι ασθενείς κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν το πολυπόθητο χειρουργείο τους, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να χειρουργηθούν χωρίς να πληρώσουν άμεσα» συνεχίζει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ και προσθέτει:

«Τι δεν λέει όμως το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση; Οτι αυτά τα χειρουργεία κάθε άλλο παρά δωρεάν ήταν, μιας και τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι και δικά μας λεφτά, από την τσέπη και των Ελλήνων φορολογουμένων δηλαδή. Οτι εκατοντάδες ασθενείς που δεν επέλεξαν να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, διαγράφηκαν από τις λίστες, γεγονός που οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στη θεραπεία τους. Και βέβαια το κυριότερο που κρύβουν είναι ότι τώρα που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, καμία μόνιμη παρακαταθήκη δεν έμεινε στο σύστημα Υγείας. Καμία παραπάνω αίθουσα χειρουργείου δεν άνοιξε και άρα σε λίγο καιρό οι λίστες θα είναι πάλι στα προηγούμενα και σε χειρότερα επίπεδα».

Τέλος, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών υπενθυμίζει το αίτημα της ΟΕΝΓΕ για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και συνολικά όλου του απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού, με μια ενιαία προκήρυξη όλων των κενών θέσεων και διπλασιασμό των καθαρών αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών, και αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, χωρίς καμία πληρωμή από τους ασθενείς, είτε άμεση είτε έμμεση.

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