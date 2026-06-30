Υπόθεση 3χρονου Άγγελου: Ισόβια και πολυετείς καθείρξεις στη μητέρα και τον 44χρονο

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης και για τους δύο καταδικασθέντες

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Υπόθεση 3χρονου Άγγελου: Ισόβια και πολυετείς καθείρξεις στη μητέρα και τον 44χρονο
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Αυλαία έπεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με θύμα τον 3χρονο Άγγελο, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από κακοποίηση.

Στη 27χρονη μητέρα επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης και για τους δύο καταδικασθέντες, για την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει επίσης ποινή πέντε ετών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δύο ετών για οπλοχρησία, καθώς και έναν χρόνο φυλάκισης και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για την οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο.

Για την παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου στο σπίτι είχε προτείνει ποινή ενός έτους και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, ενώ ειδικά για τον 44χρονο είχε ζητήσει επιπλέον έναν χρόνο φυλάκισης για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το δικαστήριο είχε προηγουμένως κρίνει ομόφωνα ενόχους την 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Ο 44χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης μητέρας, καθώς και τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο καταδικασθέντες.

Η συνήγορος της μητέρας είχε ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών για σύννομο βίο πριν και μετά την πράξη. Αντίστοιχα, ο δικηγόρος του 44χρονου είχε ζητήσει την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, καθώς και της καλής διαγωγής μετά την πράξη.

Αντίθετα, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορούνταν για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.

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