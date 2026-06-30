Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων και του Αγίου Μελίτωνος μάρτυρος

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Άγιοι 12 Απόστολοι
Άγιοι 12 Απόστολοι
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *
  • Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει τους Δώδεκα Αποστόλους του Χριστού, την «δωδεκάριθμον φάλαγγα» των πρωταγωνιστών του Πνεύματος, όπως αναφέ­ρει ένας ύμνος της εορτής.

Είναι οι άνθρωποι που τους επέλεξε ο Θεάνθρωπος, για να αποτελέσουν τον πυρήνα της Εκκλησίας και να γίνουν οι συνεχιστές του απολυτρωτικού έργου Του στον κόσμο. Το αποστολικό αξίωμα είναι το πιο τιμητικό αξίωμα στην Εκκλησία. Υπερέχει από κάθε άλλο αξίωμα.

Έφεραν δε εις πέρας την τιμητική αποστολή τους οι Απόστολοι με τη Χάρη και βοήθεια του Παναγίου Πνεύ­ματος, που έλαβαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

Η προσφορά των Αγίων Αποστολών στην ιστορία του πολιτισμού είναι θεμελιώδης. Έθεσαν τα ισχυρά και αδιάσειστα θεμέλια, για να μπορεί να ζει ο κόσμος μας. Και αν σήμερα παραπαίει ο κόσμος, είναι γιατί δεν θέλει να στηρίζεται στα ακλόνητα εκείνα θεμέλια, τα οποία έθεσαν βαθιά στη γη μας οι Αγιοπνευματοκίνητοι εκείνοι άνθρωποι, οι οποίοι κήρυξαν στην τότε γνωστή οικουμένη το Ευαγγέλιο. Υπέγραψαν δε το κήρυγμά τους με το αίμα τους, με την ζωή τους. Σύμφωνα με τον «Συναξαριστή» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, οι άγιοι Απόστολοι περάτωσαν την αποστολή τους ως εξής:

Οι Άγιοι Απόστολοι

  • Οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος μαρτύρησαν στη Ρώμη, ο πρώτος με σταυρικό θάνατο, με την κεφαλή του προς τη γη, και ο δεύτερος με αποκεφαλισμό.
  • Ο άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος μαρτύρησε στην Πάτρα, σε σταυρό με σχήμα Χ.
  • Ο άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του αγίου Ιωάννου, θανατώθ­ηκε, πρώτος από όλους τους Αποστόλους, από τον Ηρώδη τον Αγρίππα με αποκεφαλισμό στα Ιεροσόλυμα.
  • Ο άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εξορίσθηκε στην Πάτμο και τελικά πέθανε στην Έφεσο.
  • Ο άγιος Φίλιππος σταυρώθηκε στην Ιεράπολη της Συρίας.
  • Ο άγιος Θωμάς τρυπήθηκε με ακόντια και λόγχες στη χώρα των Ινδών και παρέδωσε εκεί την ψυχή του.
  • Ο άγιος Βαρθολομαίος σταυρώθηκε στην Ουρβανούπολη της Ινδίας.
  • Ο άγιος Ματθαίος μαρτύρησε διά λιθοβολισμού και πυρός στην Ιεράπολη της Συρίας.
  • Ο άγιος Ιάκωβος ο του Αλφαίου περάτωσε το αποστολικό έργο του κρεμασμένος σ’ ένα σταυρό.
  • Ο άγιος Σίμων ο Ζηλωτής και Κανανίτης παρέδωσε το πνεύμα του καρφωμένος σ’ ένα σταυρό στη Μαυριτανία της Αφρικής.
  • Ο άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος θανατώθηκε με τόξα στη Μεσοποταμία κρεμασμένος σ’ ένα δέντρο.
  • Τέλος, ο άγιος Ματθίας, που πήρε τη θέση του προδότη Ιούδα, παρέδωσε την ψυχή του με φρικτά βασανιστήρια στην Αιθιοπία.

Αυτοί ήσαν οι άγιοι Απόστολοι, τα εκλεκτά δοχεία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, οι Φωτοδότες που με το κήρυγμα και τη ζωή τους έδωσαν υψηλό, ουσιαστικό νόημα στη ζωή των ανθρώπων. Οι αληθινά πνευματικοί άνθρωποι, που εμπνέουν και σήμερα όσους θέλουν να ζουν μια ζωή αληθινά πνευματική.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα.

Ὡς δωδεκάπυρσος, λυχνία ἔλαμψαν, οἱ Δωδεκάριθμοι, Χριστοῦ Ἀπόστολοι, Πέτρος καὶ Παῦλος σὺν Λουκᾶ, Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης, Βαρθολομαῖος Φίλιππος, σὺν Ματθαίω καὶ Σίμωνι, Μᾶρκος καὶ Ἰάκωβος, καὶ Θωμὰς ὁ μακάριος, καὶ ηὔγασαν τοὺς πίστει βοώντας χαίρετε Λόγου οἱ αὐτόπται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:30ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Φόβοι για μακρά ανθρωπιστική κρίση

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρίτη και Τετάρτη η κορύφωση της ζέστης – Μπόρες τις θερμές ώρες της ημέρας

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές τακτικών και έκτακτων επιδομάτων σε σχεδόν 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

05:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχιαστική στιγμή: Σκόραρε και δάκρυσε ο Κόντι Χάκπο (Video)

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

05:24LIFESTYLE

Σαν σήμερα 30 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

05:02ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία την Παρασκευή στα πλοία που αποπλέουν από Ραφήνα – Η ΠΕΝΕΝ θέτει ζητήματα ασφάλειας

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 30 Ιουνίου

04:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς πρατήρια καυσίμων: Ρίξτε άμεσα τις τιμές αλλιώς θα υπάρξουν «μεγάλα προβλήματα»

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Πιλότος της JetBlue ανέφερε σύγκρουση με drone λίγο πριν από την προσγείωση στο JFK

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μέχρι 38 βαθμούς οι επόμενες ημέρες – Ακολουθούν πολύ δροσερές αέριες μάζες

02:58ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Αναλυτικά οι 46 ειδικότητες

02:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία σπίτι της, η Παραγουάη στους «16» της διοργάνωσης!

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Τρεις τραυματίες από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια των προεδρικών εκλογών

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του, εφόσον το πράξουν και οι ΗΠΑ

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά – Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε Πανόραμα και Χορτιάτη

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Έκλεισε πάνω από τις 52.000 μονάδες

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κόκκινος συναγερμός: Ο ευρωπαϊκός καύσωνας «κατεβαίνει» στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

02:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία σπίτι της, η Παραγουάη στους «16» της διοργάνωσης!

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

18:24LIFESTYLE

Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις στο Αίγιο: «Μου είπε ότι είχε πιάσει τη μητέρα του να κρατάει ένα μαχαίρι» - Κατάθεση «φωτιά» από τη σύντροφο του Ολύμπιου για το διπλό φονικό

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νότια Κορέα: 160 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο για την εθνική - Απειλούν να σκοτώσουν τον προπονητή

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο 15χρονος Γιάννης στο newsbomb

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μέχρι 38 βαθμούς οι επόμενες ημέρες – Ακολουθούν πολύ δροσερές αέριες μάζες

18:15LIFESTYLE

Το σόι σου: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο;

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες σχεδιάζουν να στείλουν κατσαρίδες με βιονικές στολές στο διάστημα

05:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχιαστική στιγμή: Σκόραρε και δάκρυσε ο Κόντι Χάκπο (Video)

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ έσερνε το σώμα της στραγγαλισμένης φίλης του στο δάσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ