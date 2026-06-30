Κύπρος: Κάμερα «έπιασε» τα νεκρά αδέλφια να παίζουν μέσα στο ΙΧ - Πάνω από 3 ώρες έμειναν κλεισμένα

Snapshot Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, όπου παρέμειναν κλειδωμένα πάνω από τρεις ώρες.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τα παιδιά να εισέρχονται και να παίζουν στο όχημα πριν παγώσει η εικόνα.

Οι ανακριτές εξετάζουν γιατί το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και γιατί τα παιδιά βγήκαν από το σπίτι, με ενδείξεις για βλάβη στο σύστημα κλειδώματος και πιέσεις από τρίτο πρόσωπο στην πολυκατοικία.

Ο πατέρας και η σύντροφός του προφυλακίστηκαν για τρεις ημέρες μετά την προσαγωγή τους στο Δικαστήριο Δεκέλειας. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη είναι η Κύπρος από τον αδόκητο χαμό δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην περιοχή Ξυλοφαγού στην περιοχή των βρετανικών βάσεων.

Τα δύο αγόρια, που έμειναν χωρίς φύλαξη, αφού τόσο ο 30χρονος πατέρας τους, όσο και η 38χρονη σύντροφός του μετέβησαν από το πρωί της Κυριακής στις δουλειές τους, καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης. Η συγκεκριμένη κάμερα έδωσε σημαντικές απαντήσεις για το τι συνέβη, αφού κατέγραψε τα παιδιά να εισέρχονται στο αυτοκίνητο και να παίζουν σε αυτό. Σε κάποια στιγμή η κάμερα παγώνει και σταματά η κίνηση.

Σημειώνεται πως τα παιδιά εντοπίστηκαν αναίσθητα γύρω στις 5:30 το απόγευμα από τη σύντροφο του πατέρα, όταν επέστρεψε από τη δουλειά της στην οποία μετέβη στις 8 το πρωί.

Εκείνη ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, ενώ ακολούθως μεταφέρθηκαν τα τραγικά μαντάτα στον πατέρα, που είναι σιδεράς και εργάζεται στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα παιδιά βρίσκονταν κλειδωμένα στο όχημα πάνω από τρεις ώρες. Όπως εκτιμάται, λόγω της ζέστης είχαν αναπτυχθεί πολύ ψηλές θερμοκρασίες στο όχημα στο οποίο φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν.

Τα δύο ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων

Στην υπόθεση υπάρχουν δύο σημαντικά ερωτήματα, που καλούνται ν' απαντήσουν μέσω ανακρίσεων και εξειδικευμένων εξετάσεων οι ανακριτές των βρετανικών βάσεων. Το πρώτο είναι το γιατί βρέθηκε κλειδωμένο το αυτοκίνητο, από τη στιγμή που τα παιδιά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, εισήλθαν από ανοικτή πόρτα.

Το ενδεχόμενο που διερευνούν οι ανακριτές είναι να υπέστη βλάβη το σύστημα κλειδώματος της καμπίνας του οχήματος και γι' αυτό διενεργούν εξειδικευμένες εξετάσεις, ενώ ήρθαν σ' επαφή και με συγκεκριμένη αντιπροσωπία των αυτοκινήτων.

Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί τα παιδιά βγήκαν από το σπίτι. Από το περιβάλλον του πατέρα υπάρχουν ισχυρισμοί πως υπήρχαν προβλήματα με συγκεκριμένο πρόσωπο στην πολυκατοικία, που ασκούσε πιέσεις για την παρουσία των παιδιών και πως ενδεχομένως να φοβήθηκαν.

Προφυλακίστηκαν πατέρας και σύντροφος

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες σε κατάσταση σοκ ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας, όπου έπειτα από μακρά διαδικασία προφυλακίστηκαν για τρεις ημέρες. Θα παρουσιαστούν ξανά στο δικαστήριο την Πέμπτη στις 12 το πρωί.

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