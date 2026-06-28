Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

Snapshot Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξυλοφάγου στην Κύπρο.

Στις σορούς των παιδιών υπήρχαν ενδείξεις ασφυξίας και εγκαυμάτων από την έκθεση στον ήλιο.

Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία.

Τα παιδιά ήταν βουλγαρικής καταγωγής σύμφωνα με το κυπριακό δίκτυο Sigmalive.

Η Αστυνομία των Βάσεων Δεκέλειας διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξυλοφάγου στην Κύπρο. Φως στα αίτια της τραγωδίας που έγινε αντιληπτή σήμερα λίγο μετά τις 18:00 αναμένεται να ρίξουν οι εξετάσεις της Αστυνομίας των Βάσεων Δεκέλειας.

Πληροφορίες της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος» αναφέρουν ότι στις σορούς των δύο ανηλίκων υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία. Ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου να έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Επιπλέον, διασταυρωμένες πληροφορίες της εφημερίδας σημειώνουν ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, όταν πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκαν ενδείξεις νεκρικής ακαμψίας στις σορούς των παιδιών.

Τα ανήλικα φέρονται επίσης να έφεραν εγκαύματα από την έκθεσή τους στον ήλιο. Το όχημα βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία. Σύμφωνα με το κυπριακό δίκτυο Sigmalive, τα παιδιά ήταν βουλγαρικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή η Αστυνομία των Βάσεων είναι στη σκηνή και κάνει εξετάσεις για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.