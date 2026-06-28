Νεκρά παιδιά σε ΙΧ στην Κύπρο: Συνελήφθη ο πατέρας και η μητριά τους

Snapshot Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας στην Κύπρο.

Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια σχετικά με τον θάνατό τους.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τα αίτια θανάτου δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, με πιθανό ενδεχόμενο ασφυξίας να εξετάζεται.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και οι ανακριτές συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Κύπρο για την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα, έξω από κατοικία στην περιοχή του Ξυλοφάγου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των δύο ανηλίκων, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για διερευνώμενη υπόθεση αμέλειας σε σχέση με τον θάνατο των παιδιών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία των βρετανικών βάσεων, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι τα δύο παιδιά είχαν ήδη καταλήξει.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου τους δεν έχουν διευκρινιστεί επίσημα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Η περιοχή γύρω από την κατοικία παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ανακριτές συλλέγουν μαρτυρίες και άλλα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν πώς τα δύο παιδιά βρέθηκαν μέσα στο όχημα και τι ακριβώς συνέβη πριν από το τραγικό περιστατικό.