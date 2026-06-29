Κύπρος: Πώς συνέβη η τραγωδία στην Κύπρο με τα δύο νεκρά αδέλφια μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα

Snapshot Ένας 30χρονος πατέρας από τη Βουλγαρία και η 38χρονη σύντροφός του οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας ως ύποπτοι για αμέλεια σχετικά με τον θάνατο δύο αγοριών ηλικίας 8 και 10 ετών.

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, όπου παρέμειναν εγκλωβισμένα για ώρες, με εγκαύματα στις σορούς τους.

Ο πατέρας και η σύντροφός του είχαν φύγει το πρωί για εργασία, αφήνοντας τα παιδιά μόνα στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά φέρονται να μπήκαν στο αυτοκίνητο και να εγκλωβίστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες.

Η Αστυνομία εξετάζει μαρτυρίες περιοίκων και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για να διαπιστώσει την ακριβή αιτία και τις συνθήκες του συμβάντος.

Οι νεκροτομές των δύο παιδιών αναμένεται να διασαφηνίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην Κύπρο οδηγήθηκαν με χειροπέδες ένας 30χρονος από τη Βουλγαρία και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο δύο αγοριών, ηλικίας 8 και 10 ετών, που εντοπίστηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στο όχημα του πατέρα τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, τα δύο παιδιά παρέμειναν για ώρες μέσα στο όχημα, ενώ διερευνάται υπό ποιες συνθήκες βρέθηκαν εκεί. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου και επιχείρησε να τους παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Η Αστυνομία συνεχίζει να αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Κεντρικό ζητούμενο της έρευνας είναι γιατί τα δύο ανήλικα αδέλφια έμειναν χωρίς επίβλεψη, αλλά και πώς βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας και η μητριά αναχώρησαν το πρωί για την εργασία τους, ενώ τα παιδιά φέρονται να εισήλθαν στο σταθμευμένο όχημα και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εγκλωβίστηκαν σε αυτό. Αργότερα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στις σορούς των δύο ανήλικων εντοπίστηκαν εγκαύματα, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τις νεκροτομές που θα διενεργηθούν.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Τα δύο παιδιά είχαν φτάσει στην Κύπρο από τα μέσα Μαΐου για διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στη χώρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο πατέρας έφυγε χθες τα ξημερώματα για τη δουλειά του στη Λεμεσό και στη συνέχεια μετέβη στην εργασία της και η σύντροφός του, αφήνοντας τα παιδιά μόνα στο διαμέρισμα.

Οι νεκροτομές στις σορούς των δύο παιδιών αναμένεται να διενεργηθούν εντός της ημέρας.

Διαβάστε επίσης