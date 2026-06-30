Alumni Network στην Ελλάδα: Πώς ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων πτυχιούχων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει παρουσιάσεις ενημέρωσης στη Ρόδο, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 6,7, 8 και 9 Ιουλίου 2026

Alumni Network: Το «κλειδί» για δουλειά μετά το πτυχίο

Ένα ισχυρό Alumni Network και η πρακτική άσκηση (internships) αποτελούν βασικούς παράγοντες επαγγελματικής αποκατάστασης για νέους αποφοίτους, καθώς ενισχύουν την απασχολησιμότητα, προσφέρουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας και διευκολύνουν τη μετάβαση από τις σπουδές στην αγορά εργασίας.

Γιατί τα internships και το networking κάνουν τη διαφορά

Σε μια αγορά εργασίας που γίνεται ολοένα πιο απαιτητική, η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής σπουδών. Τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν ότι η απασχολησιμότητα των πρόσφατων αποφοίτων στην ΕΕ φτάνει κατά μέσο όρο το 82,3%, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών και με χαμηλότερα ποσοστά σε αγορές όπως η Ελλάδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, πανεπιστήμια που επενδύουν στρατηγικά στη διασύνδεση σπουδών και αγοράς εργασίας αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ιδρύματος που αναπτύσσει ένα ενεργό και διεθνές Alumni Network, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Internships: Η εμπειρία που αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης

Η πρακτική άσκηση θεωρείται ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες επαγγελματική εξέλιξη στα πρώτα στάδια της καριέρας. Μελέτες σε ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι οι φοιτητές που αποκτούν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών έχουν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να εξασφαλίσουν την πρώτη τους εργασία, καθώς η σχετική εμπειρία λειτουργεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Career Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC), έως και το 97% των αποφοίτων εργοδοτείται, επιβεβαιώνοντας ότι το εκπαιδευτικό μοντέλο του EUC συνδέει άμεσα τις σπουδές με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Alumni Network & Mentoring: Το «αόρατο» πλεονέκτημα καριέρας

Πέρα από τα Internships, τα οργανωμένα Alumni Networks αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς, αλλά συχνά «αόρατους» μηχανισμούς επαγγελματικής εξέλιξης για φοιτητές και νέους αποφοίτους. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ενεργός εδώ και 10 χρόνια δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον mentoring και networking. Οι Έλληνες Απόφοιτοι του EUC βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, δικηγορικά γραφεία, νοσοκομεία και πολυεθνικές εταιρείες.

Μέσα από career fairs, bootcamps και στοχευμένο networking, οι φοιτητές αποκτούν:

Ταχύτερη πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες και placements

Μεταφορά τεχνογνωσίας και εξατομικευμένο career guidance

Διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ενίσχυση της διεθνούς απασχολησιμότητας και του επαγγελματικού προφίλ

Σε ποιους απευθύνεται ένα ισχυρό Alumni Network;

φοιτητές που αναζητούν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

νέους αποφοίτους που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας

άτομα που επιδιώκουν διεθνή καριέρα

Το κύρος των σπουδών οδηγεί σε ουσιαστικά επαγγελματικά αποτελέσματα

Στη σύγχρονη πραγματικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, το κύρος ενός πανεπιστημίου δεν αποτυπώνεται μόνο στις διεθνείς κατατάξεις ή στις σύγχρονες υποδομές του, αλλά κυρίως στα επαγγελματικά αποτελέσματα των αποφοίτων του. Η ύπαρξη ενός ενεργού και διεθνούς Alumni Network, σε συνδυασμό με ουσιαστική πρακτική εμπειρία και στοχευμένα προγράμματα mentoring, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ώστε οι νέοι πτυχιούχοι να μετατρέπουν το πτυχίο τους σε πραγματική επαγγελματική εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υποστήριξης, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική καριέρας, προσομοιώσεις συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, προγράμματα επαγγελματικής δικτύωσης και σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων. Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι φοιτητές αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και τη δυνατότητα άμεσης ένταξης στην αγορά εργασίας.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το Career Connect, η ψηφιακή πλατφόρμα εργοδότησης του EUC, η οποία συνδέει περισσότερους από 37.500 φοιτητές και αποφοίτους με πάνω από 3.000 εταιρείες στην Κύπρο και διεθνώς. Για περισσότερα από 26 χρόνια, το Πανεπιστήμιο επενδύει συστηματικά σε προγράμματα πρακτικής άσκησης που γεφυρώνουν τη θεωρητική γνώση με την επαγγελματική πράξη.

Όπως σημειώνει η κ. Μαρκαντώνη, Διευθύντρια Φοιτητικής Μέριμνας: «Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να είναι έτοιμοι για τον πραγματικό κόσμο από την πρώτη κιόλας μέρα μετά την αποφοίτηση. Αυτό απαιτεί ρεαλιστική προετοιμασία και βαθιά κατανόηση των αναγκών της αγοράς εργασίας».

Παράλληλα, οι εκθέσεις καριέρας, οι οργανωμένες επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους και οι θεματικές δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού ενισχύουν τη βιωματική μάθηση και καλλιεργούν μια ουσιαστική σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής εφαρμογής. Το καινοτόμο Financial Literacy Program, που υλοποιείται σε συνεργασία με την John Knobel Investor Services, ενισχύει περαιτέρω την επαγγελματική ετοιμότητα των φοιτητών, παρέχοντας γνώσεις στη διαχείριση προσωπικών οικονομικών, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική επένδυση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή επικοινωνήστε μέσω email στο admit@euc.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο +357 22713000

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: Οκτώβριος 2026

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει παρουσιάσεις ενημέρωσης στη Ρόδο, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 6,7, 8 και 9 Ιουλίου 2026. Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ