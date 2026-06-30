Από κουμπάρες... δύο ξένες: Ο λόγος που η Βάσω Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

Ο γαμήλιος εορτασμός της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο ήταν το απόλυτο «talk of the town» του Σαββατοκύριακου που πέρασε, με πλήθος επωνύμων να δίνουν το «παρών» στο λαμπερό γεγονός. Πολλά ήταν τα πρόσωπα που δεν περιμέναμε να δούμε, αλλά και πολλά τα πρόσωπα που περιμέναμε να δούμε και τελικά... δεν τα είδαμε.

Ηχηρές απουσίες από τον τριήμερο γαμήλιο εορτασμό της Αθηνάς Οικονομάκου ήταν οι δύο κουμπάρες της, Εύη Πρεβενά και Βάσω Λασκαράκη - δύο εκ των τριών νονών του γιου της ηθοποιού, Μάξιμου και ο λόγος δεν ήταν επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από το διαζύγιο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Φίλιππο Μιχόπουλο το 2024, οι σχέσεις της ηθοποιού με τη Βάσω Λασκαράκη ψυχράνθηκαν.

Από την κουμπαριά στο τέλος μιας φιλίας

Μέσα από τηλεοπτικές τους συνεργασίες οι δύο ηθοποιοί είχαν αναπτύξει μία φιλική σχέση, η οποία με τα χρόνια αναπτύχθηκε και κατέληξε σε κουμπαριά. Η Βάσω Λασκαράκη, η Νικόλ Παναγιώτου και η Εύη Πρεβενά ήταν οι τρεις νονές του γιου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Φίλιππου Μιχόπουλου, Μάξιμου.

Η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος διατηρούν στενή σχέση με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, λόγω της συνεργασίας του γνωστού σεφ με τον επιχειρηματία στη Σαντορίνη και αυτή η φιλία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την ηθοποιό να δείχνει ότι έχει διαλέξει στρατόπεδο, έπειτα από το διαζύγιο των Μιχόπουλου-Οικονομάκου το 2024.

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Βάσω Λασκαράκη

Η Αθηνά Οικονομάκου η Εύη Πρεβενά

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Εύη Πρεβενά

Παράλληλα, στο πάρτι βρέθηκε και η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευριπίδου, με την οποία η Εύη Πρεβενά φαίνεται να έχει επίσης καλή σχέση, όπως προκύπτει από τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και τις αναρτήσεις στα social media.

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