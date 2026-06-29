Οικονομάκου - Τσερέλα: Ολοκλήρωσαν το τριήμερο γαμήλιο πάρτυ στη Νάουσα - Βίντεο

Ο τριήμερος γαμήλιος εορτασμός του Μπρούνο Τσερέλα και της Αθηνάς Οικονομάκου ολοκληρώθηκε στη Νάουσα με ένα λαμπερό πάρτυ γεμάτο χορό, κέφι και αγάπη.

Έχοντας ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα υπό άκρα μυστικότητα και σε στενό κύκλο 10 ατόμων, το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε την Πάρο για να γιορτάσει το γεγονός με ένα λαμπερό, τριήμερο γλέντι.

Η κεντρική τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου δίπλα στο κύμα, στο πολυτελές resort Mar Azul. Η Αθηνά Οικονομάκου, εντυπωσιακή μέσα στο σέξι νυφικό της με διαφάνειες και δαντέλα, έφτασε στο σημείο συνοδευόμενη από τον αδελφό της, με τον Μπρούνο Τσερέλα να την περιμένει γονατιστός. Η ηθοποιός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά την ανταλλαγή των όρκων αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. «Σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Σου υπόσχομαι, αν υπάρχουν και άλλα σύμπαντα και άλλες ζωές, θα σε ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μικρόφωνο ηθοποιός, δηλώνοντας ευτυχισμένη που πλέον ανήκει σε μια μεγάλη, αγαπημένη οικογένεια.

Το γαμήλιο πάρτι είχε ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή σε γνωστό beach bar του νησιού, με την ηθοποιό να δίνει το σύνθημα στα social media γράφοντας «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα». Το «παρών» στο κοσμικό γεγονός έδωσαν πολλοί επώνυμοι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, η Μαίρη Συνατσάκη, η Ευγενία Σαμαρά, η Ευαγγελία Συριοπούλου, η Έβελυν Καζαντζόγλου, και η Χριστίνα Κοντοβά.

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