Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Η αρχή γίνεται με τα παιδιά και τις ευχές τους, μέσα από το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους.

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, τις πιο βαθιά κρυμμένες επιθυμίες παιδιών, που δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη με σοβαρές ασθένειες. Κάθε ευχή που πραγματοποιείται είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια στιγμή χαράς· είναι μια ανάσα αισιοδοξίας, ένα χαμόγελο δύναμης, μια υπενθύμιση ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, μπορούμε να είμαστε μαζί.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η AVIN, η οποία βρίσκεται διαχρονικά κοντά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «AVIN Στηρίζω» που έχει ως στόχο να στέκεται δίπλα σε όσους και όσα μας έχουν ανάγκη, με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά.

Η αρχή γίνεται με τα παιδιά και τις ευχές τους, μέσα από το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, ενώ η εταιρεία εκφράζει την πρόθεσή της να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που κάνουν πραγματική διαφορά.

«Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται και να χαμογελά. Το να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα τους και να τους δίνουμε δύναμη και ελπίδα αποτελεί για εμάς ουσιαστική δέσμευση», σημειώνει η κα Μαρία Κανάκη, Marketing & Business Development Manager της AVIN. «Με το "AVIN Στηρίζω" συνεχίζουμε δυναμικά ένα ταξίδι προσφοράς στην κοινωνία, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή, είμαστε μαζί».

Η νέα αυτή πρωτοβουλία-στήριξη στο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, υποστηρίζεται από μια ξεχωριστή τηλεοπτική, η οποία βρίσκεται ήδη στον αέρα και μπορείτε να δείτε εδώ, καθώς και από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

