Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

Την ευκαιρία να απομυζήσουν την Ελλάδα είδαν κάποιοι Ευρωπαίοι «εταίροι» κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στην οποία είχε περιέλθει η χώρα μετά την επιβολή των μνημονίων.

Στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό», νέες μαρτυρίες για την περίοδο πριν από το πρώτο μνημόνιο το 2009, αλλά και για τις κρίσιμες εβδομάδες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το 2015, ήρθαν στο προσκήνιο.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει μια αφήγηση του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σύμφωνα με την οποία υπουργός Οικονομικών άλλης χώρας είχε φτάσει στο σημείο να προτείνει την πώληση της Ακρόπολης για να αντιμετωπιστούν τα ελληνικά δημοσιονομικά αδιέξοδα.

Στην εκπομπή έγινε λόγος για το πόσο αναξιόπιστη είχε καταστεί η χώρα μας στις Βρυξέλλες, λόγω του γεγονότος ότι εκεί έφταναν άλλες πληροφορίες από τις πραγματικές, οι οποίες έκαναν λόγο για έλλειμμα που θα ξεπερνούσε το 12%.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι είχαν τότε απασφαλίσει κι έλεγε ο καθένας ό,τι του κατέβαινε. Μια υπουργός είχε πει χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Γιούνκερ να πουληθεί η Ακρόπολη για να βρεθούν πόροι για την αποπληρωμή του χρέους!

Όπως είπε ο Λουξεμβουργιανός πρώην πρόεδρος του Eurogroup, ο ίδιος, αντέδρασε έντονα, λέγοντάς της «σκάσε», αναδεικνύοντας πόσο χαμηλά είχε πέσει η συζήτηση για την Ελλάδα σε ορισμένους κύκλους την εποχή της κορύφωσης της κρίσης αξιοπιστίας.

Διαβάστε επίσης