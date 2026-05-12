Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ενίσχυση της άμυνας τους

Το Ισραήλ έχει αποστείλει συστοιχίες «Iron Dome» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Το «Iron Dome» αποτελείται από κινητές μονάδες που μεταφέρονται με φορτηγά και αναπτύσσονται σε διάφορα σημεία, με στόχο την αναχαίτιση εισερχόμενων απειλών μέσω αντιαεροπορικών πυραύλων. Όπως ανέφερε ο Χάκαμπι, αντιπυραυλικές συστοιχίες, καθώς και προσωπικό για τη λειτουργία τους, έχουν ήδη μεταφερθεί στα ΗΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν το 2020 η πρώτη αραβική χώρα έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες που προχώρησε στην καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ο Αμερικανός πρέσβης εμφανίστηκε ακόμη «πολύ αισιόδοξος» ότι και άλλες χώρες της περιοχής θα προσχωρήσουν σύντομα στη συμφωνία αναγνώρισης που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα κράτη του Κόλπου καλούνται πλέον να σταθμίσουν ποια πλευρά συνιστά μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά τους, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, η στάση του Ισραήλ έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά, σε αντίθεση με το Ιράν, το οποίο, όπως είπε, έχει επιλέξει την επιθετική οδό

