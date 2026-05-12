Ισραήλ: Ψήφισε νόμο για θανατική ποινή και δημόσιες δίκες για τους εμπλεκόμενους στην 7η Οκτωβρίου

Οργή και συγκίνηση κατά την Ημέρα Μνήμης του Ισραήλ, στον τόπο των επιθέσεων της 7της Οκτωβρίου του 2023 από μέλη της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Κιμπούτς Ρέιμ, στο νότιο Ισραήλ

Snapshot Το ισραηλινό κοινοβούλιο ψήφισε νομοθεσία που επιτρέπει τη θανατική ποινή και δημόσιες δίκες για Παλαιστίνιους κατηγορούμενους για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η νομοθεσία προβλέπει ειδικό στρατιωτικό δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων με αυστηρότερους κανόνες και δημόσια μετάδοση κρίσιμων στιγμών της δίκης.

Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσαν πάνω από 1.200 νεκρούς και 251 απαγωγές, πυροδοτώντας τον πιο αιματηρό πόλεμο στη Γάζα με χιλιάδες νεκρούς.

Ο νόμος υποστηρίχθηκε ομόφωνα από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχίες για βασανιστήρια και δίκες

παρωδίες.

Περίπου 1.283 άτομα θεωρούνται παράνομα μέλη της Χαμάς και κρατούνται χωρίς επίσημες κατηγορίες από τις ισραηλινές αρχές.

Το Ισραήλ ψήφισε νέο νόμο για την επιβολή της θανατικής ποινής και τη διεξαγωγή δημόσιων δικών για όσους εμπλέκονται στις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς και στις μαζικές απαγωγές ομήρων στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Η νομοθεσία ψηφίστηκε με 93 ψήφους υπέρ και 0 κατά στο κοινοβούλιο του Ισραήλ - την Κνεσέτ - και υποστηρίχθηκε ασυνήθιστα από πολιτικούς της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Οι υπόλοιποι 27 βουλευτές απουσίαζαν ή απείχαν.

«Μακάρι όλοι να δουν πώς τα θύματα και οι οικογένειές τους κοιτάζουν τα μάτια αυτών των δολοφόνων, βιαστών και απαγωγέων», δήλωσε η Γιούλια Μαλινόφσκι, συν-εισηγήτρια του νομοσχεδίου, σε συνέντευξη Τύπου πριν από τις ψηφοφορίες. «Μακάρι όλοι να δουν πώς το κράτος του Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο κράτος που ξέρει πώς να λογοδοτεί σε όσους το έβλαψαν», δήλωσε η πολιτικός της αντιπολίτευσης. «Έχουμε φτάσει στη γραμμή τερματισμού, η οποία είναι στην πραγματικότητα η γραμμή εκκίνησης: η αρχή ιστορικών δοκιμασιών, τις οποίες θα δει όλος ο κόσμος».

Ισραηλινές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον νέο νόμο για την επιβολή θανατικής ποινής, αλλά προειδοποίησαν επίσης ενάντια στις «δοκιμασίες-παρωδίες» που βασίζονται σε ομολογίες που φέρεται να αποσπάστηκαν μέσω βασανιστηρίων.

Η 7η Οκτωβρίου του 2023 ήταν η πιο αιματηρή ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Μέλη της Χαμάς σκότωσαν πάνω από 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ, κυρίως αμάχους. Άλλοι 251 απήχθησαν και κρατήθηκαν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ξένοι υπήκοοι. Τα γεγονότα αυτά πυροδότησαν τον πιο αιματηρό πόλεμο που έχει ξεσπάσει ποτέ στη Γάζα, με 72.740 νεκρούς μέχρι σήμερα - η πλειοψηφία παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Παρόλο που το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε τον Μάρτιο τον νόμο περί θανατικής ποινής για τρομοκράτες, ο οποίος απευθύνεται σε Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατικά αδικήματα, αυτός δεν εφαρμόζεται αναδρομικά. Αυτό σήμαινε ότι απαιτήθηκε ξεχωριστή νομοθεσία για την αντιμετώπιση όσων φέρονται να διέπραξαν την επίθεση.

Ισραηλινοί πολιτικοί που υποστηρίζουν τον νόμο λένε ότι θα επιτρέψει μια δίκη ιστορικής σημασίας, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Ναζί εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν. Ο Άιχμαν - ένας από τους αρχιτέκτονες του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος - απαγχονίστηκε το 1962, ως το μόνο άτομο που είχε καταδικαστεί προηγουμένως σε θάνατο από ισραηλινό αστικό δικαστήριο.

Ο νέος νόμος δημιουργεί ένα ειδικό νομικό πλαίσιο για τη δίωξη όσων κατηγορούνται για άμεση εμπλοκή στις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων μελών της μονάδας ειδικών δυνάμεων Nukhba των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, που συνελήφθησαν στο Ισραήλ.

Αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που κυμαίνονται από τρομοκρατία και δολοφονία έως σεξουαλική βία, αλλά και γενοκτονία - οι οποίες θα επισύρουν την ποινή του θανάτου. Θα δικαστούν ενώπιον ειδικού στρατιωτικού δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ με διαφορετικούς κανόνες από τις κανονικές ποινικές δίκες.

Βασικές στιγμές των ακροάσεων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, της ετυμηγορίας και της καταδίκης, πρόκειται να βιντεοσκοπηθούν και να μεταδοθούν σε ειδικό ιστότοπο. Τα θύματα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και οι οικογένειες των θυμάτων συμμετείχαν στις συζητήσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με τη νέα νομοθεσία.

Η Καρμίτ Πάλτι Κατζίρ δήλωσε ότι συμμετείχε για να προστατεύσει τα δικαιώματα όσων επλήγησαν περισσότερο. Ο αδελφός της, Ελάντ Κατζίρ, συνελήφθη ως όμηρος στο σπίτι όπου μεγάλωσαν στο κιμπούτς Nir Oz και σκοτώθηκε σε αιχμαλωσία. Ο πατέρας της Ράμι σκοτώθηκε και η εκλιπούσα μητέρα της, Χάνα αιχμαλωτίστηκε και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι από πολλές απόψεις αυτό το γεγονός δεν έχει τελειώσει», δήλωσε η Πάλτι Κατζίρ στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο. «Τόσες πολλές οικογένειες έχουν μείνει με εντελώς ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τις δολοφονίες. Ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών απλώς δεν φτάνει σε εμάς». Η Πάλτι Κάτζιρ είπε ότι ήλπιζε σε απαντήσεις από τη δίκη των υπόπτων, αλλά απαίτησε να αποκαλυφθούν ευαίσθητες λεπτομέρειες στα θύματα προτού δημοσιοποιηθούν.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών κρατάει επί του παρόντος 1.283 άτομα ως παράνομα μέλη της Χαμάς, χωρίς να έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι από τη Γάζα. Ένας μικρός αριθμός κατοίκων της Γάζας πιστεύεται επίσης ότι κρατείται από τον ισραηλινό στρατό και, σύμφωνα με πληροφορίες, 300 έως 400 κάτοικοι της Γάζας κρατούνται ως κατηγορούμενοι για ποινικές υποθέσεις, ύποπτοι για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στο νότιο Ισραήλ θα πρέπει να λογοδοτήσουν, αλλά όχι έτσι, λένε οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αξίζουν δίκαιη δίκη και η θανατική ποινή δεν πρέπει ποτέ να τεθεί στο τραπέζι. Η ισραηλινή κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες για εκτεταμένα βασανιστήρια, υποστηρίζοντας ότι συμμορφώνεται με τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου.