Νετανιάχου στο CBS: «Θέλουμε να απεξαρτήσουμε το Ισραήλ από τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ελπίζει να απογαλακτίσει το Ισραήλ από την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ εντός μιας δεκαετίας, καθώς η χώρα του πιέζει να ενισχύσει τους δεσμούς της με τα κράτη του Κόλπου, δήλωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή.

«Θέλω να μηδενίσω την αμερικανική οικονομική υποστήριξη, το οικονομικό σκέλος της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ ετησίως. Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να παρέχουν συνολικά 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ από το 2018 έως το 2028.

Αλλά είναι «απολύτως» η κατάλληλη στιγμή για πιθανή επανεκκίνηση της οικονομικής σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ, δήλωσε ο Νετανιάχου. «Δεν θέλω να περιμένω το επόμενο Κογκρέσο», δήλωσε στο CBS. «Θέλω να ξεκινήσω τώρα». Το Ισραήλ έχει από καιρό δικομματική συναίνεση εντός του Κογκρέσου των ΗΠΑ για στρατιωτική βοήθεια, αλλά η υποστήριξη από τους νομοθέτες και το κοινό έχει μειωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Το 60% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, και το 59% είχε ελάχιστη ή καθόλου εμπιστοσύνη στον Νετανιάχου ότι θα πράξει το σωστό όσον αφορά στις παγκόσμιες υποθέσεις, σύμφωνα με έρευνα του Pew που διεξήχθη τον Μάρτιο. Και τα δύο ποσοστά ήταν αυξημένα κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η μειωμένη υποστήριξη προς το Ισραήλ στις ΗΠΑ «συσχετίζεται σχεδόν 100% με την γεωμετρική άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Είπε ότι αρκετές χώρες, τις οποίες δεν κατονόμασε, έχουν «ουσιαστικά χειραγωγήσει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που «μας πλήγωσε άσχημα», αν και προσωπικά δεν πίστευε στη λογοκρισία.

Η υποστήριξη προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , στενό σύμμαχο του Νετανιάχου, έχει επίσης μειωθεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος οδήγησε σε υψηλότερες τιμές βενζίνης, οι οποίες συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση τον Μάρτιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων ήταν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κανονικά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Μόνο μετά την έναρξη του πολέμου οι Ισραηλινοί υπεύθυνοι σχεδιασμού αναγνώρισαν την ικανότητα του Ιράν να κλείσει το Ορμούζ, είπε ο Νετανιάχου. «Τους πήρε λίγο χρόνο για να καταλάβουν πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος, κάτι που καταλαβαίνουν τώρα», είπε.

Στη συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes», ο Νετανιάχου αρνήθηκε να συζητήσει τα στρατιωτικά σχέδια ή το χρονοδιάγραμμα του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά αναφέρθηκε στις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση αλλαγής της ηγεσίας του Ιράν. «Αν αυτό το καθεστώς όντως αποδυναμωθεί ή ενδεχομένως ανατραπεί, νομίζω ότι είναι το τέλος της Χεζμπολάχ, είναι το τέλος της Χαμάς, είναι πιθανώς το τέλος των Χούθι, επειδή καταρρέει ολόκληρη η σκαλωσιά του δικτύου τρομοκρατικών αντιπροσώπων που έχτισε το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου. Ερωτηθείς αν ήταν δυνατό να ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς, ο Νετανιάχου απάντησε: «Είναι δυνατό; Ναι. Είναι εγγυημένο; Όχι».