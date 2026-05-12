Εχθρός του λαού του Χένρικ Ίψεν – Τελευταίες παραστάσεις
Ο «Εχθρός του Λαού», η παράσταση που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και συγκέντρωσε περισσότερους από 50.000 θεατές, ρίχνει οριστική αυλαία!
Μόλις εννέα παραστάσεις απομένουν — για τρία τελευταία ΠΣΚ έως τις 31 Μαΐου — προκειμένου να παρακολουθήσετε τη ριζοσπαστική εκδοχή του εμβληματικού έργου του Ίψεν, «Εχθρός του Λαού», που παρουσιάζει στο Θέατρο Κνωσός ο παγκοσμίου φήμης Γερμανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne Berlin, Τόμας Όστερμάιερ.
Με καταιγιστικό ρυθμό και πολιτική ένταση, η σκηνή μετατρέπεται σε έναν ζωντανό δημόσιο χώρο, όπου ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά καλείται να πάρει θέση.
Η διεθνής παραγωγή της Schaubühne Berlin, σε συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου, φέρνει στη σκηνή ένα εξαιρετικό καστ Ελλήνων ηθοποιών και μια σκηνοθετική γραφή που συνδυάζει ρεαλισμό, ρυθμό και τόλμη. Η παράσταση, που αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια, μετατρέπει τη θεατρική εμπειρία σε γιορτή, πολιτική πράξη και συλλογικό βίωμα, συγκλονίζοντας κοινό και κριτικούς.
Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα; Διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν — που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη — δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημόσια ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχθηκαν μολυσμένα. Αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα μετατραπεί σε «εχθρό του λαού».
Με σκηνική τόλμη, αρτιότητα και κοινωνική ευαισθησία, ο Τόμας Όστερμάιερ δίνει σύγχρονη διάσταση στα διαχρονικά ιψενικά ερωτήματα.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενο Χένρικ Ίψεν
Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier
Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier
Ενδυματολόγος Nina Wetzel
Σχεδιασμός ήχου Malte Beckenbach, Daniel Freitag
Δραματουργία Florian Borchmeyer
Σχεδιασμός φωτισμών Erich Schneider
Συντελεστές ελληνικής παραγωγής
Μετάφραση Αντώνης Γαλέος
Συνεργάτης σκηνοθέτης Christoph Schletz
Σκηνογράφος Jan Pappelbaum
Ζωγραφική σκηνικού Katharina Ziemke
Σχεδιασμός φωτισμών Σοφία Αλεξιάδου
Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου
Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος
Σκηνογράφος - Προσαρμογή σκηνικού Νατάσα Τσιντικίδη
Κατασκευή σκηνικού Θωμάς Μαριάς
Μουσική διδασκαλία Εύη Νάκου
Βοηθός σκηνοθέτη Ειρήνη Λαμπρινοπούλου
Βοηθός ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου
Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας
Παίζουν Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Θέατρο Κνωσός (Κνωσού 11, Πλατεία Αμερικής)
Τελευταίες 9 παραστάσεις:
Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15 & Κυριακή στις 18:00 έως τις 31 Μαΐου
