Εχθρός του λαού του Χένρικ Ίψεν – Τελευταίες παραστάσεις

Μόλις εννέα παραστάσεις απομένουν — για τρία τελευταία ΠΣΚ έως τις 31 Μαΐου — προκειμένου να παρακολουθήσετε τη ριζοσπαστική εκδοχή του εμβληματικού έργου του Ίψεν, «Εχθρός του Λαού», που παρουσιάζει στο Θέατρο Κνωσός ο παγκοσμίου φήμης Γερμανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne Berlin, Τόμας Όστερμάιερ.

Με καταιγιστικό ρυθμό και πολιτική ένταση, η σκηνή μετατρέπεται σε έναν ζωντανό δημόσιο χώρο, όπου ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά καλείται να πάρει θέση.

Η διεθνής παραγωγή της Schaubühne Berlin, σε συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου, φέρνει στη σκηνή ένα εξαιρετικό καστ Ελλήνων ηθοποιών και μια σκηνοθετική γραφή που συνδυάζει ρεαλισμό, ρυθμό και τόλμη. Η παράσταση, που αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια, μετατρέπει τη θεατρική εμπειρία σε γιορτή, πολιτική πράξη και συλλογικό βίωμα, συγκλονίζοντας κοινό και κριτικούς.

Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα; Διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν — που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη — δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημόσια ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχθηκαν μολυσμένα. Αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα μετατραπεί σε «εχθρό του λαού».

Με σκηνική τόλμη, αρτιότητα και κοινωνική ευαισθησία, ο Τόμας Όστερμάιερ δίνει σύγχρονη διάσταση στα διαχρονικά ιψενικά ερωτήματα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο Χένρικ Ίψεν

Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier

Ενδυματολόγος Nina Wetzel

Σχεδιασμός ήχου Malte Beckenbach, Daniel Freitag

Δραματουργία Florian Borchmeyer

Σχεδιασμός φωτισμών Erich Schneider





Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος

Συνεργάτης σκηνοθέτης Christoph Schletz

Σκηνογράφος Jan Pappelbaum

Ζωγραφική σκηνικού Katharina Ziemke

Σχεδιασμός φωτισμών Σοφία Αλεξιάδου

Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου

Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος

Σκηνογράφος - Προσαρμογή σκηνικού Νατάσα Τσιντικίδη

Κατασκευή σκηνικού Θωμάς Μαριάς

Μουσική διδασκαλία Εύη Νάκου

Βοηθός σκηνοθέτη Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Βοηθός ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου

Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Θέατρο Κνωσός (Κνωσού 11, Πλατεία Αμερικής)

Τελευταίες 9 παραστάσεις:

Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15 & Κυριακή στις 18:00 έως τις 31 Μαΐου

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/exthros-tou-laou/