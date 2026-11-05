Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο διάσημος κομμωτής Τζον Φρίντα - «Ένα πραγματικό είδωλο της κομμωτικής»

Snapshot Ο Βρετανός κομμωτής Τζον Φρίντα πέθανε σε ηλικία 75 ετών, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Υπήρξε διάσημος για τιςμμώσεις του σε προσωπικότητες όπως η Τζάκι Κένεντι, ο Μικ Τζάγκερ και η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Δημιούργησε το εμβληματικό «Purdey cut» και την επιτυχημένη σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών, συμπεριλαμβανομένου του ορού Frizz-Ease.

Πούλησε την εταιρεία του το 2002 για 450 εκατομμύρια δολάρια στον ιαπωνικό όμιλο Kao, αποκτώντας διεθνή φήμη και παρουσία.

Αναγνωρίστηκε ως θρύλος της κομμωτικής, αφήνοντας σημαντική κληρονομιά δημιουργικότητας και επιρροής στον χώρο. Snapshot powered by AI

Ο Βρετανός κομμωτής και επιχειρηματίας Τζον Φρίντα, που έγινε γνωστός διεθνώς για τις δημιουργίες του στα μαλλιά διάσημων προσωπικοτήτων αλλά και για την ομώνυμη σειρά προϊόντων περιποίησης, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε την Τρίτη το κομμωτήριό του, μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Όπως έγινε γνωστό, ο Φρίντα έφυγε ήρεμα από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο αγαπημένος μας Τζον έφυγε ήρεμα από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», ανέφερε η ανακοίνωση του κομμωτηρίου.

«Ο Τζον ήταν κάτι περισσότερο από μέντορας για εμάς. Ήταν ένα πραγματικό είδωλο στον χώρο της κομμωτικής. Ήταν ο άνθρωπος που μας δίδαξε τα πάντα, πίστεψε σε εμάς και μας έκανε καλύτερους. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζον. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας».

Από την Τζάκι Κένεντι και τον Μικ Τζάγκερ μέχρι την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο Τζον Φρίντα είχε καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο περιζήτητους κομμωτές της διεθνούς showbiz, με την πελατεία του να περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που είχαν εμπιστευτεί τα μαλλιά τους στα χέρια του ήταν το μοντέλο Τουίγκι, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζάκι Κένεντι και ο frontman των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ. Στη συνέχεια συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, τη Μαντόνα, τη Νικόλ Κίντμαν και τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του ήταν το περίφημο «Purdey cut», το ιδιαίτερο κοντό κούρεμα που σχεδίασε το 1976 για τη Βρετανίδα ηθοποιό Τζοάνα Λάμλεϊ, η οποία πρωταγωνιστούσε τότε στη σειρά «The New Avengers». Το συγκεκριμένο κούρεμα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές και συνδέθηκε με την εικόνα της ηθοποιού.

Από το οικογενειακό κομμωτήριο στη δημιουργία μιας διεθνούς αυτοκρατορίας

Ο Τζον Φρίντα γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1951, με το όνομα Άλαν Χάουαρντ Φρίντα. Η κομμωτική ήταν οικογενειακή υπόθεση: ο πατέρας του διατηρούσε κομμωτήριο στο Ίλινγκ, στο δυτικό Λονδίνο, ενώ και ο παππούς του είχε εργαστεί ως κουρέας στη Fleet Street.

Ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση, ο Φρίντα ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο και στη συνέχεια εντάχθηκε στο διάσημο κομμωτήριο House of Leonard, του Λέοναρντ Λιούις, γνωστού και για τη δημιουργία του εμβληματικού κοντού κουρέματος της Τουίγκι. Εκεί εργάστηκε ως βοηθός, προτού αναπτύξει τη δική του πορεία.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με μεγάλα περιοδικά μόδας, όπως η βρετανική Vogue και το Harper's Bazaar. Το 1976 άνοιξε το πρώτο του κομμωτήριο στο κέντρο του Λονδίνου, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, με τα ραντεβού να κλείνονται ακόμη και μήνες νωρίτερα.

Η φήμη του ξεπέρασε γρήγορα τα βρετανικά σύνορα και ο ίδιος άνοιξε κομμωτήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ των οποίων τα Μπαρμπέιντος, η Ίμπιζα και το Λος Άντζελες.

Το Frizz-Ease και η πώληση της εταιρείας για 450 εκατομμύρια δολάρια

Τη δεκαετία του 1990 ο Φρίντα απομακρύνθηκε σταδιακά από την καθημερινή εργασία στο κομμωτήριο και αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της δικής του σειράς προϊόντων περιποίησης μαλλιών.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές δημιουργίες του ήταν ο ορός Frizz-Ease, τον οποίο παρουσίασε το 1988 και ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής για την αντιμετώπιση του φριζαρίσματος. Η επιχείρησή του επεκτάθηκε γρήγορα στις ΗΠΑ και σε άλλες αγορές, αποκτώντας διεθνή παρουσία.

Το 2002, ο Φρίντα και η επιχειρηματική του συνεργάτιδα Γκέιλ Φεντερίτσι πούλησαν την εταιρεία στον ιαπωνικό όμιλο Kao έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 334 εκατομμύρια λίρες.

Σε συνέντευξή του στο British Beauty Council τον περασμένο Ιούνιο, είχε μοιραστεί τη συμβουλή του προς τους νεότερους κομμωτές, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία της δουλειάς τους βρίσκεται στην ίδια τη δημιουργία και όχι στο οικονομικό όφελος.

«Όταν έχεις έναν πελάτη μπροστά σου, αντί να σκέφτεσαι τα χρήματα ή τι θα κερδίσεις από το κούρεμά του, σκέψου την ίδια την πράξη. Η ανταμοιβή σου είναι να του προσφέρεις το καλύτερο κούρεμα που είχε ποτέ», είχε πει.

Οι γάμοι του με τη Λούλου και την Έιβερι Ανιέλι

Ο Τζον Φρίντα είχε παντρευτεί το 1977 τη Σκωτσέζα τραγουδίστρια Λούλου, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Τζόρνταν Φρίντα, ο οποίος ακολούθησε αρχικά την υποκριτική και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον χώρο της γαστρονομίας. Το ζευγάρι χώρισε το 1990, έπειτα από 14 χρόνια γάμου.

Το 2019 παντρεύτηκε την Έιβερι Ανιέλι, χήρα του κληρονόμου της Fiat, Τζιοβάνι Ανιέλι. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, ενώ ο Φρίντα ήταν επίσης πατριός της κόρης της, Άσια Ανιέλι Λαγκράνζ.

Η Λαγκράνζ αποχαιρέτησε τον θετό πατέρα της με μια σειρά κοινών φωτογραφιών τους στο Instagram, γράφοντας: «Σήμερα χάσαμε τον καλύτερο άνθρωπο που υπήρξε ποτέ. Το μοιράζομαι αυτό γιατί ξέρω ότι άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων».

https://www.instagram.com/p/DfSwYgeESh2/

«Ένας πραγματικός θρύλος της κομμωτικής»

Τα μηνύματα αποχαιρετισμού από ανθρώπους του χώρου δεν άργησαν να έρθουν. Το British Beauty Council εξέφρασε την αγάπη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Φρίντα, ενώ η τηλεοπτική παρουσιάστρια και επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς Τρίνι Γούνταλ έστειλε επίσης τις ευχές της στους οικείους του.

Η Τζο Γουντ, μοντέλο και τηλεοπτική προσωπικότητα και πρώην σύζυγος του κιθαρίστα των Rolling Stones Ρόνι Γουντ, χαρακτήρισε την είδηση του θανάτου του «πολύ θλιβερή». Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι τον γνώριζε από τότε που ήταν 16 ετών και εκείνος εργαζόταν ως βοηθός στο κομμωτήριο του Λέοναρντ.

Από την πλευρά της, η δημιουργική διευθύντρια του κομμωτηρίου του Φρίντα στο Λονδίνο, Σέτερα Λαμπ, έκανε λόγο για «έναν πραγματικό θρύλο, έναν αυθεντικό ανανεωτή της κομμωτικής».

Όπως ανέφερε, για πέντε δεκαετίες ο Φρίντα ηγήθηκε του κομμωτηρίου, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά δημιουργικότητας, οράματος και αγάπης για την κομμωτική. «Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από εμάς και θα φροντίσουμε γι' αυτό», σημείωσε.

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