Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

Snapshot Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών στην Πάρνηθα και έκλεψαν περίπου 50 κιλά χαλκό.

Η διάρρηξη έγινε σε κεραίες τηλεοπτικών σταθμών στην περιοχή της Πάρνηθας.

Η κλοπή έγινε γνωστή όταν φύλακας εντόπισε παραβιασμένη την πόρτα και ενημέρωσε τις Αρχές.

Δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής ώρα της διάρρηξης.

Οι αστυνομικοί διερευνούν την υπόθεση κλοπής χαλκού. Snapshot powered by AI

Με μία υπόθεση κλοπής χαλκού από εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών ασχολούνται τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πάρνηθα, όπου ομάδα αγνώστων φέρεται να διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών που βρίσκονται στην Πάρνηθα, στις κεραίες και να έφυγαν με περίπου 50 κιλά χαλκό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πότε συνέβη η διάρρηξη. Το περιστατικό έγινε γνωστό σήμερα, όταν φύλακας είδε την πόρτα παραβιασμένη και επικοινώνησε με τις Αρχές.

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