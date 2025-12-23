Βρετανία: Χειροπέδες στη Γκρέτα Τούνμπεργκ για επίδειξη πλακάτ - Η στιγμή της σύλληψης (Βίντεο)

Η γνωστή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σήμερα (23/12) στο κέντρο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης προς υποστήριξη των απεργών πείνας της οργάνωσης Palestine Action.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι μια 22χρονη γυναίκα συνελήφθη για την επίδειξη πλακάτ που υποστήριζε την απαγορευμένη οργάνωση Palestine Action, κατά παράβαση του άρθρου 13 του νόμου περί τρομοκρατίας του 2000.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η ομάδα «Prisoners for Palestine», η Γκρέτα Τούνμπεργκ φαίνεται να κρατά μια πινακίδα με τη φράση «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι κατά της γενοκτονίας» σε μια διαδήλωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της Aspen Insurance στο κέντρο του Λονδίνου.

Η ομάδα ισχυρίστηκε ότι στοχοποίησε την εταιρεία επειδή παρέχει υπηρεσίες στην ισραηλινή αμυντική εταιρεία Elbit Systems.

Απεργία πείνας από τις 2 Νοεμβρίου

Δύο ακτιβιστές έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου πριν φτάσει η αστυνομία και προβεί σε συλλήψεις.

Η Σουηδή ακτιβίστρια βρισκόταν στη διαδήλωση στο Λονδίνο για να υποστηρίξει τα μέλη της απαγορευμένης οργάνωσης που έχουν προφυλακιστεί και πραγματοποιούν απεργία πείνας από τις 2 Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον τρεις από όσους ξεκίνησαν την απεργία πείνας έχουν πλέον σταματήσει λόγω της επιδείνωσης της υγείας τους, αλλά οι υπόλοιποι συνεχίζουν.

Οι απεργοί πείνας απαιτούν να σταματήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να φιλοξενεί εργοστάσια όπλων που προμηθεύουν όπλα στο Ισραήλ, να αρθεί η απαγόρευση της Palestine Action, να σταματήσει η κακομεταχείριση των κρατουμένων και να τους χορηγηθεί άμεση εγγύηση.

Τους έχουν επισκεφτεί αρκετοί πολιτικοί, μερικοί από τους οποίους έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι οι απεργοί κρατούμενοι ενδέχεται να πεθάνουν τις επόμενες ημέρες.

*Με πληροφορίες από Sky News

