Εθνική Ελλάδας: Η τρομερή κίνηση του Παυλίδη πριν το τέλος - Κάλεσε τάιμ άουτ και έδωσε συγχαρητήρια

Μέσα σε αυτό το κλίμα κυριαρχίας, ξεχώρισε μια ιδιαίτερη στιγμή από τον Χάρη Παυλίδη. Όταν το σκορ ήταν 15-7 και 2:26 πριν από τη λήξη, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός πήρε τάιμ άουτ, αιφνιδιάζοντας αρχικά όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα. Ωστόσο, ο λόγος δεν ήταν τακτικός.

Ο Παυλίδης πρώτα εξήγησε την κίνησή του στον συνάδελφό του, Κάρλο Σίλιπο, και στη συνέχεια απευθύνθηκε αποκλειστικά στις παίκτριες, για να τους δώσει τα εύσημα για την εμφάνισή τους.

«Όταν παίζετε με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να σας νικήσει καμία ομάδα. Μπράβο σας…», ήταν τα λόγια του, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την κυριαρχία της ομάδας του στον αγώνα.

