Νεκρή 18χρονη Βραζιλιάνα influencer: Φονικός καυγάς ζευγαριού με την πρώην έξω από μπαρ

Συγκλονίζει τη Βραζιλία η θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι εναντίον της 18χρονης influencer Μαρία Λουίζα Κόστα ντα Σίλβα γνωστή στα κοινωνικά δίκτυα ως «Malu Costantine», από την πρώην του συντρόφου της έξω από μπαρ στο Ρεσίφε, όπου βρέθηκαν σε καναρβαλικό πάρτι.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η Μαρία Λουίζα και ο φίλος της Γκαμπριέλ Νασιμέντο Ντα Σίλβα, 27 ετών, βγαίνοντας από ένα μπαρ διασταυρώθηκαν με την πρώην κοπέλα του Καλίν Σάντος Ντα Σίλβα.

Οι τρεις άρχισαν να μαλώνουν έξω από το μπαρ και, στο πλαίσιο αυτό, η πρώην έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα στη νεαρή. Σύμφωνα με την κατάθεση του Γκάμπριελ, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τη νυν σύντροφό του, τραυματίστηκε και ο ίδιος στον μηρό, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο καυγάς έληξε όταν η influencer πήρε το μαχαίρι και μαχαίρωσε την πρώην στην κοιλιά.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου η νεαρή υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ στον σύντροφό της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δόθηκε εξιτήριο.

Η δράστης της επίθεσης εξαφανίστηκε από το σημείο, ωστοσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε ένα ιατρείο έκτακτης ανάγκης, όπου αναζήτησε ιατρική βοήθεια για το τραύμα της.

Τέθηκε άμεσα υπό κράτηση χωρίς εγγύηση, αν και δεν είναι σαφές εάν της είχαν απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες.

Η Maria Luiza Costa da Silva ήταν δημιουργός περιεχομένου με αυξανόμενη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το όνομα «Malu Costantine», είχε δημιουργήσει μια κοινότητα σχεδόν 30.000 ακολούθων στο Instagram. Μετά τον θάνατό της, ο λογαριασμός έγινε ιδιωτικός.