LIVE CHAT Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Η «πράσινη» μάχη στο Βελιγράδι για την Euroleague

Στο Βελιγράδι και χωρίς… ανάσα βρίσκεται από αργά το απόγευμα της Τετάρτης (04/02) ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του «τριφυλλιού» μετά από τη μεγάλη νίκη της Τρίτης (03/02) επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telekom Center, προπονήθηκε το πρωί της Τετάρτης (04/02) επί αθηναϊκού εδάφους και εν συνεχεία «απογειώθηκαν» για το Βελιγράδι.

Την Πέμπτη (05/02) ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Παρτιζάν (8-18) έχοντας μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή. Η ομάδα του Βελιγραδίου έχει βρει και πάλι τον δρόμο της, μετά τη σοβαρότατη κρίση που πέρασε με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στα τελευταία τρία ματς έχει μία νίκη και δύο ήττες.

Επικράτησε εντός της Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101 και ηττήθηκε στα δύο τελευταία ματς από την Αρμάνι στην Ιταλία με 85-79 και από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με 95-93 στο... σουτ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχοντας την ψυχολογία της μεγάλης νίκης και τη δυναμική της επικράτησης επί της «Βασίλισσας» δε θέλει να σκοντάψει σε νέες… μπανανόφλουδες. Το πιο δύσκολο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έχει πάρει 14 παίκτες στην αποστολή, είναι η διαχείριση της ομάδας μετά την πολύ δύσκολη και επίπονη αναμέτρηση με τους Μαδριλένους.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση: