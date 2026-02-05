Σουηδία: 15χρονος επίδοξος δολοφόνος εκρυψε χειροβομβίδα σε καρότσι μωρού

Ο 15χρονος που έκρυψε την χειροβομβίδα σε καρότσι μωρού, είχε επιστρατευθεί από 14χρονο για να πραγματοποιήσει την επίθεση

Αποτροπιασμό προκαλεί στην Σουηδία η περίπτωση ενός 15χρονου, που έκρυψε μια λειτουργική χειροβομβίδα μέσα σε καρότσι μωρού, σε πολυκατοικία στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με το δικαστήριο, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μαζικές απώλειες.

Ο ανήλικος μετέφερε και απέκρυψε τον εκρηκτικό μηχανισμό αφού πρώτα τον είχε τοποθετήσει στην είσοδο κτιρίου, χωρίς αυτός να εκραγεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 15χρονος επέστρεψε στο σημείο, πήρε τη χειροβομβίδα και την έκρυψε στο καρότσι, το οποίο βρισκόταν αφύλακτο στο κλιμακοστάσιο. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο μηχανισμός ήταν πλήρως λειτουργικός και δεν παρουσίασε τεχνική αστοχία που να εξηγεί γιατί δεν εξερράγη.

Η αστυνομία εντόπισε τη χειροβομβίδα και ειδικό κλιμάκιο την εξουδετέρωσε με ασφάλεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κίνδυνος για τους ενοίκους και την ευρύτερη περιοχή ήταν άμεσος και σοβαρός.

Για την υπόθεση, το δικαστήριο καταδίκασε τον 15χρονο σε ποινή ενός έτους και έξι μηνών σε κλειστή δομή ανηλίκων. Αντίθετα, ο 14χρονος που φέρεται να είχε ρόλο στη στρατολόγηση και τον σχεδιασμό της επίθεσης δεν αντιμετώπισε ποινή, καθώς βρίσκεται κάτω από το όριο ποινικής ευθύνης που ισχύει σήμερα στη Σουηδία.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη χρήση ανηλίκων από το οργανωμένο έγκλημα. Την ίδια ώρα, η σουηδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για προσωρινή μείωση του ορίου ποινικής ευθύνης στα 13 έτη για τα σοβαρότερα εγκλήματα, επικαλούμενη την αύξηση υποθέσεων βαριάς βίας με δράστες πολύ νεαρής ηλικίας.

