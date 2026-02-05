Βρετανία: Ένοχος για τη δολοφονία 9χρονης ο άνδρας που έλεγε ότι μπορούσε να την «αναστήσει»

Το δικαστήριο του Λίνκολν καταδίκασε τον Deividas Skebas για τη δολοφονία της 9χρονης στη Βοστώνη του Λίνκολνσαϊρ τον Ιούλιο του 2022

Ένοχος για τη δολοφονία της 9χρονης Λίλια Βαλουτίτε κρίθηκε ο Deividas Skebas, ο οποίος τη μαχαίρωσε στο στήθος ενώ έπαιζε με ένα χούλα χουπ στον δρόμο, στο κέντρο της πόλης Βοστώνη, στο Λίνκολνσαϊρ. Η απόφαση ελήφθη από το Μικτό Δικαστήριο του Λίνκολν, το οποίο απέρριψε τον ισχυρισμό της μειωμένης ποινικής ευθύνης.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου 2022, έξω από το κατάστημα κεντημάτων της μητέρας της ανήλικης. Ο 26χρονος κατηγορούμενος, λιθουανικής καταγωγής, είχε παραδεχθεί την ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικαλούμενος ψυχική νόσο, όμως οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για φόνο.

9χρονη

Η άτυχη 9χρονη που έπεσε θύμα

Η κρίσιμη απόφαση των ενόρκων

Το δικαστήριο εξέτασε αποκλειστικά την ψυχική κατάσταση του δράστη την ώρα της επίθεσης, καθώς δεν υπήρξε αμφισβήτηση ότι ο Skebas σκότωσε το παιδί. Παρότι έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, οι ένορκοι έκριναν ότι γνώριζε πως η πράξη του ήταν λανθασμένη και ότι σκότωνε ένα παιδί.

Ο εισαγγελέας Christopher Donnellan KC χαρακτήρισε τη δολοφονία «σκόπιμη και απολύτως ειδεχθή», λέγοντας στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του.

H NASA και η ανάσταση

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα, ο Skebas υποστήριξε ότι είχε «τη δύναμη να αναστήσει» τη Λίλια, εφόσον η αστυνομία επικοινωνούσε με τον «ελεγκτή του στη NASA». Ο κατηγορούμενος παρακολούθησε τη διαδικασία μέσω βιντεοσύνδεσης από το ψυχιατρικό νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας Rampton, όπου μεταφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου.

202602050ztkleki.jpg

Ο πόνος της οικογένειας

Το δικαστήριο άκουσε τη μαρτυρία της μητέρας του παιδιού, Lina Savickiene, η οποία κράτησε τη Λίλια στην αγκαλιά της μετά τη φονική επίθεση. Σε δήλωση που διαβάστηκε από τον σύζυγό της, Aurelijus Savickas, ανέφερε ότι τα εννέα χρόνια ζωής της κόρης τους ήταν γεμάτα και πως η απώλεια αυτή δεν ξεπερνιέται ποτέ.

Ο πατριός της Λίλια περιέγραψε το παιδί ως μια «όμορφη ψυχή» με ισχυρό χαρακτήρα, τονίζοντας ότι θα παραμείνει για πάντα ζωντανή στη μνήμη τους.

Η δολοφονία της Λίλια Βαλουτίτε συγκλόνισε τη βρετανική κοινή γνώμη και επανέφερε τη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση σοβαρών ψυχικών νόσων σε υποθέσεις βίαιων εγκλημάτων.

