Πώς έγινε το έγκλημα στα Μέγαρα: Τον χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι, τον μαχαίρωσε με φαλτσέτα στο λαιμό

Οι λεπτομέρειες του ειδεχθούς εγκλήματος στα Μέγαρα, που εξιχνιάστηκε τις προηγούμενες μέρες από την Αστυνομία, σοκάρουν, καθώς ο νεαρός δράστης, φαίνεται ότι βασάνισε το θύμα του, τον 72χρονο, ο οποίος κατέληξε ύστερα από μεγάλο διάστημα νοσηλείας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο θάνατος του 72χρονου ήταν βασανιστικός. Ο 21χρονος δράστης έσπασε την πόρτα, μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στον 72χρονο. Αρχικά, τον χτύπησε με ένα ξύλο στο κεφάλι, που έμοιαζε με αυτοσχέδιο ρόπαλο, με το θύμα να μην μπορεί να αντισταθεί στον νεαρό. Ακολούθως, ο ληστής άρχισε να ψάχνει το σπίτι και βρήκε 5.000 ευρώ. Αφού τα έβαλε στην τσέπη, φέρεται να επιτέθηκε εκ νέου στον 72χρονο, καταφέρνοντάς του καίρια χτυπήματα με φαλτσέτα στον λαιμό. Από αυτά τα βαριά τραύματα, ο 72χρονος, που νοσηλευόταν για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο, κατέληξε με τις Αρχές να σχηματίζουν δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο 21χρονος φέρεται να ομολόγησε, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι «μπήκα μέσα πήγα να τον ληστέψω, αντιστάθηκε και τον χτύπησα. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», όμως τα χτυπήματα που του κατάφερε έδειχναν το αντίθετο...

Στην δικογραφία άλλωστε, αναφέρεται ότι ο δράστης «επέδειξε απαξία για την ανθρώπινη ζωή». Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με έτερο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.